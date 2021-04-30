تجديد البشرة قبل العيد بمكونات في متناول يديك



كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 أبريل 2021 04:36 مساءً - تجديد البشرة خطوة ضرورية في روتين العناية بالبشرة، خصوصاً قبل عيد الفطر، حيث غالباً ما تصاب البشرة خلال شهر رمضان، بالبهتان وتفقد رونقها وحيويتها. لذلك، نرصد لك في هذا المقال، كيفية تجديد البشرة وفق نوعها قبل العيد، باستخدام مواد طبيعية متوافرة بين يديك.



الزبادي والعسل وزيت الزيتون والتفاح لتجديد البشرة الجافة

تجديد البشرة الجافة بالزبادي والعسل وزيت الزيتون والتفاح



الزبادي غني جداً بالبروتين الذي يؤدي دوراً فعالاً في تنعيم بشرتك. أما العسل وزيت الزيتون فيعملان كمرطبين طبيعيين للبشرة. فيما التفاح غني بالفيتامينات أ، ب، وسي، وفعال في إزالة البكتيريا والأوساخ وخلايا الجلد الميت، مما يمنحك بشرة أكثر إشراقاً ونضارة. اهرسي شريحتين صغيرتين من التفاح المقشر، وأضيفي إليهما ملعقة كبيرة من الزبادي ونصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونصف ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي. حركي المكونات جيداً، ودلكي بها وجهك لبضع دقائق. وحين يجف الخليط، نظفي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء الدافئ.

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الشوفان والليمون والعسل لتجديد البشرة الدهنية

تجديد البشرة الدهنية الشوفان والليمون والعسل



يطهّر الليمون الحامض البشرة ويخلّصها من الشوائب ويقضي على البكتيريا التي تتسبّب في ظهور البثور وحب الشباب، أما الشوفان فيعمل على تقشير البشرة وامتصاص الزيوت الزائدة الموجودة فيها، في حين يساهم العسل في ترطيب البشرة وتنعيمها. امزجي ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون وملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض ونصف ملعقة صغيرة من العسل والقليل من الماء. حركي المزيج وطبّقيه على بشرة وجهك، مع تدليكها لمدة دقيقتين. بعدها، شطفي وجهك جيداً بالمياه الفاترة.

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الزبادي والنعناع والعسل لتجديد البشرة العادية

الزبادي والنعناع والعسل لتجديد البشرة العادية



يعمل الزبادي والخيار على التخلص من خلايا الجلد الميت وعلى تغذية البشرة وترطيبها، فيما يمنح النعناع البشرة الانتعاش والحيوية. اطحني ربع حبة مقشرة من الخيار وخمس أوراق من النعناع، وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من الزبادي. اخلطي المكونات جيداً الى أن تحصلي على خليط متجانس. طبّقي الخليط على وجهك، ودلكي به بشرتك لبضع دقائق، من ثم اتركيه لمدة عشر دقائق. بعدها، نظفي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء الدافئ.

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ماء الورد والزبادي والعسل لتجديد البشرة المختلطة

تجديد البشرة في رمضان بالمكونات الطبيعية



يشكل ماء الورد والزبادي والعسل مزيجاً فعالاً جداً للبشرة المختلطة، فهذه المكونات تعمل على إزالة الأوساخ والأتربة وخلايا الجلد الميت المتراكمة على سطح البشرة، إضافة الى أنها تنعّم البشرة المختلطة وتمنح البشرة الباهتة الانتعاش والنضارة والإشراقة. اطحني ست أوراق من الورد وأضيفي إليها ملعقتين صغيرتين من ماء الورد وملعقة صغيرة من كل من الزبادي والعسل. حركي المكونات جيداً وطبقيها على وجهك بحركات دائرية من الأسفل الى الأعلى، ثم اتركيها لمدة 10 دقائق. بعدها، شطفي وجهك بالماء الدافئ.

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الزبادي والشوفان لتجديد البشرة الحساسة

تجديد البشرة الحساسة بالزبادي والعسل



الزبادي والشوفان هما من المكونات الآمنة جداً على البشرة الحساسة، حيث يعملان على تنظيفها بلطف من دون أن يسببا أي آثار جانبية مثل الاحمرار، ويساعدان في التخلص من خلايا الجلد الميتة وتجديد البشرة. امزجي جيداً، ملعقتين كبيرتين من الزبادي وملعقة صغيرة من الشوفان المطحون. ثم طبّقي المزيج على وجهك، مع تدليك البشرة لبضع دقائق، واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها، شطفي وجهك وجففيه بواسطة منشفة بعد تسخينها في المايكروويف.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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