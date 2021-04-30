كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 أبريل 2021 04:36 مساءً - يحتوي ماء الورد على العديد من العناصر المفيدة للبشرة، ويتم استخراج ماء الورد من خلال استخراج الزيت العطري للورود، حيث يُعد منتجاً ثانوياً لزيت الورد.

وماء الورد مفيد لعلاج الكثير من أمراض الجلد مثل الأكزيما أو الصدفية، كما تعمل الخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في ماء الورد النقي على تهدئة الحكة والتهيج الناجم عن هذه الحالات.

وفي السطور التالية، ستتعرفين إلى فوائد وطريقة استخدام ماء الورد للوجه قبل النوم:



أولاً: فوائد ماء الورد للوجه قبل النوم:

يحافظ ماء الورد على نضارة ونعومة البشرة ويعالج حب الشباب ويمنع ظهوره



1-ماء الورد مطهر ومضاد للبكتيريا، حيث يحتوي على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا، مما يجعله مكوناً فعالاً ضد الالتهابات، وعلاج حب الشباب، نظراً لخصائصه التطهيرية، إلى جانب قدرته على إزالة الزيوت والأوساخ، مما يقلل من حب الشباب ويمنع ظهور الحبوب في المستقبل.

2-ماء الورد يحافظ على توازن درجة الحموضة الطبيعي للبشرة، فالصابون والمنظفات التي يتم إنتاجها كيميائياً تعطل توازن درجة الحموضة في بشرتنا، مما يجعلها عرضة للبكتيريا التي تسبب العديد من الأمراض الجلدية مثل الطفح الجلدي وحب الشباب، ولكن ماء الورد لديه متوسط ​​درجة الحموضة 5.5، وتساعد هذه الخاصية على إعادة الجلد إلى مستوى الأس الهيدروجيني الطبيعي.

3-ماء الورد يرطب البشرة وينعشها، فهو تونر طبيعي للبشرة ولا يحتوي على مواد كيميائية مضافة، كما أنه رائع في إزالة الأوساخ والزيوت الزائدة من المسام دون الإخلال بتوازن الأس الهيدروجيني الطبيعي.

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ثانياً: طريقة استخدام ماء الورد للوجه قبل النوم

طريقة استخدام ماء الورد للوجه قبل النوم



مقشر الشوفان والعسل وماء الورد لوجه أكثر نضارة



المكونات:

- 2 ملعقة كبيرة من الشوفان

-ملعقة صغيرة من العسل

-2 ملعقة كبيرة من ماء الورد

طريقة تحضير المقشر:

اطحني الشوفان لعمل مسحوق خشن، ثم أضيفي إليه العسل وماء الورد، للحصول على خليط متجانس، ثم طبقيه على وجهكِ وافركيه برفق بحركات دائرية، وبعد 5 دقائق قومي بغسله بالماء الدافئ.

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ماسك البطاطس وماء الورد لتفتيح شعر الوجه



المكونات:

-ملعقة كبيرة من عصير البطاطس

-ملعقة كبيرة من ماء الورد (أضيفي العسل إذا كانت بشرتك جافة)

طريقة تحضير الماسك:

امزجي عصير البطاطس مع ماء الورد لعمل محلول مائي، ثم ضعيه على وجهك واتركيه طوال الليل، واغسليه بالماء في الصباح.



مقشر الليمون والسكر وماء الورد للرؤوس السوداء



المكونات:

-عصير ليمونة

-ملعقة كبيرة من ماء الورد

-ملعقة كبيرة من السكر الناعم

طريقة تحضير المقشر:

-اخلطي المكونات معاً للحصول على خليط متجانس، ثم طبقيه على وجهكِ وافركيه بلطف لمدة 5 دقائق، مع التركيز على منطقة T Zone ومنطقة الذقن، ثم اغسليه بالماء الدافئ.

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ماء الورد والليمون للوجه قبل النوم



المكونات:

-عصير ليمونة

ملعقة كبيرة من ماء الورد

طريقة التحضير:

امزجي المكونين جيداً ثم قومي بتطبيقهما على وجهك ورقبتك، واتركي المزيج طوال الليل، ثم اغسلي وجهك في صباح اليوم التالي، للحصول على بشرة نضرة وأكثر إشراقاً ونعومة.



ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفات يجب استشارة طبيب مختص.



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