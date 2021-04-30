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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 أبريل 2021 04:36 مساءً - يبدأ اهتمامك بجمالك باختيار التسريحة التي تمنحك المظهر المُناسب، وتتماشى مع تفاصيل وجهكِ المُميّزة ويُبرزها بشكل لافت. وتتعدّد تسريحات الشعر المُواكبة لأبرز صيحات موضة الشعر للعام 2021، والتي تُناسب الوجه النحيف بين الشعر المتوسط والقصير، على عكس تسريحات الشعر الطويل التي تُضاعف من نحافة الوجه. وفي الآتي، أجمل موديلات تسريحات شعر تُناسب الوجه النحيف التي تُبرز جمال ملامحك، وتُساعدك في ابراج ملامح وجهك النحيف بأسلوب جذّاب والتمتّع بلوك مُختلف.
أجمل تسريحات شعر تناسب الوجه النحيف 2021
يتميّز الوجه النحيف بأنَّ منطقة الخدين تكون أقل امتلاءً، كما يتميّز بأنَّ ملامح الوجه كالأنف والشفتين والعينين تكون أكثر بروزًا، والحصول على تسريحة مناسبة للوجه النحيف قد يكون تحديًا، فأنتِ تحتاجين إلى تلك التسريحات التي تجعل شعرك يبدو أكثف، وتضيف بعض العرض إلى جانبي وجهك، ولا تُخفي ملامحك. إليك، أجمل تسريحات شعر تُناسب الوجه النحيف 2021، لتختاري منها التسريحة التي تلفتك.
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تسريحات الشعر الويفي
تُعتبر التسريحات بتمّوجات الويفي من أفضل التسريحات للوجه النحيف، فهي تمنح الوجه لمسات ساحرة وتجعله أكثر امتلاءً، بخاصّة مع ألوان الشعر الرائجة والمتنوّعة التي تُعزز من جمال شعرك. احرصي على أن تكون هذه التسريحة تتميّز بالغرّة الجانبية، لتتمتعي بلوك عصري وشبابي.
تسريحات الشعر الكيرلي
من أهم تسريحات الشعر للوجه النحيف، هي التسريحات التي تعتمد على الشعر غير المفرود، أو الشعر الكيرلي القصير؛ إذ إن خصل الشعر المتناثرة تجعل الشعر يبدو أكثف، وتمنح الوجه المزيد من الجمال وتجعله أكثر امتلاءً. فهذه التسريحة تُضفي المزيد من النعومة والأنوثة والإشراقة بأسلوب عصري وبارز لإطلالة رائعة وجذّابة.
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تسريحة الباجي بوي
تتميّز هذه التسريحة بأنَّ طول الشعر يكون قصيرًا من المقدمة، مع غُرَّة قصيرة تصل إلى حاجبيك، ثم يكون شعرك أطول قليلًا من الجانبين بشكل مُتدرّج، فتُقلل من نحافة وجهك، وتجعله يبدو أعرض وأكثر امتلاءً.
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تسريحات الشعر المُدرَّج القصير مع الغرة القصيرة
اختاري هذه التسريحة لجعل وجهك أكثر امتلاءً واستدارة ولتمويه عظام الفك وإعطاء وجهك مظهرًا جميلًا، فهي تجمع بين ميزة الشعر المُدرّج، وطبقات الشعر التي تُضيف بعض العرض إلى وجهك مع الغرّة القصيرة التي تُخفّف من نحافة وجهك فيبدو أعرض وأكثر امتلاءً.
تسريحات الشعر المسحوبة إلى الخلف
تُضفي هذه التسريحة على وجهك مظهرًا جذابًا بأسلوبها الذي سيمنحك إطلالة مواكبة للموضة، فالشعر المفرود المسحوب إلى الخلف، يجعل وجهك أعرض بخاصّة من الجزء السفلي منه.
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تسريحات الشعر البوب
إذا أردتِ إبراز ملامح وجهكِ بطريقة أجمل، فلا تتردّدي باختيار هذ التسريحة التي ستبرز ملامح وجهكِ النحيف بطريقة ملفتة، وتمنحه التناسق والإستدارة، لإضفاء لمسة مميّزة وملفتة إلى إطلالتك.
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تسريحات شعر كاريه
تُعتبر من أجمل تسريحات الشعر التي تُناسب الوجه النحيف وتزيد من استدارة الوجه وتبرزه بشكل أكثر جاذبية. كما ويمكنك اعتماد الغرّة الأمامية الكثيفة التي تنسدل على الجبين بطريقة عصرية، لتُبرزي جمالك ومواكبتك لأجدد صيحات الجمال.
تسريحات شعر مرفوع
تتميّز هذه التسريحة بعفويتها، تجمع بين البساطة والجمال من جهة، والعصرية والجاذبية من جهة أخرى، وهي من التسريحات المميّزة التي يمكنك تنفيذها بسهولة، من دون إخفاء ملامح الوجه بأسلوب أنثوي لتكوني متميّزة وعصرية.
تسريحة الشعر البيكسي القصير
دلّلي نفسك بستايل عصري ولا تتردّدي بتطبيق هذه التسريحة، فهي عملية ومريحة، وتمتاز بالبساطة والنعومة، وتتماشى مع الوجه النحيف، لإطلالة شبابية وجريئة ورائعة في كافة الأوقات.
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تسريحات الأفرو
يمكنك اختيار هذه التسريحة لتبرزي جمالك وتتألّقي بإطلالة عصرية لافتة ومُفعمة بالحيوية، فهي نسخة عن تسريحة الستينات المشهورة مع لمسة من القرن الواحد والعشرين، يكفي أن تمشطي شعرك بالمشط الخاص بالشعر المجعّد وأن تثبتيها بسبراي.
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