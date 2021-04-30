كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 أبريل 2021 04:36 مساءً - يبدأ اهتمامك بجمالك باختيار التسريحة التي تمنحك المظهر المُناسب، وتتماشى مع تفاصيل وجهكِ المُميّزة ويُبرزها بشكل لافت. وتتعدّد تسريحات الشعر المُواكبة لأبرز صيحات موضة الشعر للعام 2021، والتي تُناسب الوجه النحيف بين الشعر المتوسط والقصير، على عكس تسريحات الشعر الطويل التي تُضاعف من نحافة الوجه. وفي الآتي، أجمل موديلات تسريحات شعر تُناسب الوجه النحيف التي تُبرز جمال ملامحك، وتُساعدك في ابراج ملامح وجهك النحيف بأسلوب جذّاب والتمتّع بلوك مُختلف.



أجمل تسريحات شعر تناسب الوجه النحيف 2021

أجمل موديلات تسريحات شعر للوجه النحيف

يتميّز الوجه النحيف بأنَّ منطقة الخدين تكون أقل امتلاءً، كما يتميّز بأنَّ ملامح الوجه كالأنف والشفتين والعينين تكون أكثر بروزًا، والحصول على تسريحة مناسبة للوجه النحيف قد يكون تحديًا، فأنتِ تحتاجين إلى تلك التسريحات التي تجعل شعرك يبدو أكثف، وتضيف بعض العرض إلى جانبي وجهك، ولا تُخفي ملامحك. إليك، أجمل تسريحات شعر تُناسب الوجه النحيف 2021، لتختاري منها التسريحة التي تلفتك.

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تسريحات الشعر الويفي

تسريحات الشعر الويفي تُناسب الوجه النحيف

تُعتبر التسريحات بتمّوجات الويفي من أفضل التسريحات للوجه النحيف، فهي تمنح الوجه لمسات ساحرة وتجعله أكثر امتلاءً، بخاصّة مع ألوان الشعر الرائجة والمتنوّعة التي تُعزز من جمال شعرك. احرصي على أن تكون هذه التسريحة تتميّز بالغرّة الجانبية، لتتمتعي بلوك عصري وشبابي.



تسريحات الشعر الكيرلي

تسريحات الشعر الكيرلي تمنح الوجه مظهرًا أكثر امتلاءً

من أهم تسريحات الشعر للوجه النحيف، هي التسريحات التي تعتمد على الشعر غير المفرود، أو الشعر الكيرلي القصير؛ إذ إن خصل الشعر المتناثرة تجعل الشعر يبدو أكثف، وتمنح الوجه المزيد من الجمال وتجعله أكثر امتلاءً. فهذه التسريحة تُضفي المزيد من النعومة والأنوثة والإشراقة بأسلوب عصري وبارز لإطلالة رائعة وجذّابة.

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تسريحة الباجي بوي

تسريحة الباجي بوي تعدّ من التسريحات العصرية المُناسبة للوجه النحيف

تتميّز هذه التسريحة بأنَّ طول الشعر يكون قصيرًا من المقدمة، مع غُرَّة قصيرة تصل إلى حاجبيك، ثم يكون شعرك أطول قليلًا من الجانبين بشكل مُتدرّج، فتُقلل من نحافة وجهك، وتجعله يبدو أعرض وأكثر امتلاءً.

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تسريحات الشعر المُدرَّج القصير مع الغرة القصيرة

تسريحات الشعر المُدرَّج القصير مع الغرة القصيرة تجعل الوجه النحيف أكثر امتلاءً

اختاري هذه التسريحة لجعل وجهك أكثر امتلاءً واستدارة ولتمويه عظام الفك وإعطاء وجهك مظهرًا جميلًا، فهي تجمع بين ميزة الشعر المُدرّج، وطبقات الشعر التي تُضيف بعض العرض إلى وجهك مع الغرّة القصيرة التي تُخفّف من نحافة وجهك فيبدو أعرض وأكثر امتلاءً.



تسريحات الشعر المسحوبة إلى الخلف

تسريحات الشعر المسحوبة إلى الخلف تُناسب الوجه النحيف

تُضفي هذه التسريحة على وجهك مظهرًا جذابًا بأسلوبها الذي سيمنحك إطلالة مواكبة للموضة، فالشعر المفرود المسحوب إلى الخلف، يجعل وجهك أعرض بخاصّة من الجزء السفلي منه.

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تسريحات الشعر البوب

تسريحات الشعر البوب تُبرز ملامح الوجه التحيف بأسلوب لافت

إذا أردتِ إبراز ملامح وجهكِ بطريقة أجمل، فلا تتردّدي باختيار هذ التسريحة التي ستبرز ملامح وجهكِ النحيف بطريقة ملفتة، وتمنحه التناسق والإستدارة، لإضفاء لمسة مميّزة وملفتة إلى إطلالتك.

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تسريحات شعر كاريه

تسريحات شعر كاريه تزيد من استدارة الوجه وتتلاءم مع الوجه النحيف

تُعتبر من أجمل تسريحات الشعر التي تُناسب الوجه النحيف وتزيد من استدارة الوجه وتبرزه بشكل أكثر جاذبية. كما ويمكنك اعتماد الغرّة الأمامية الكثيفة التي تنسدل على الجبين بطريقة عصرية، لتُبرزي جمالك ومواكبتك لأجدد صيحات الجمال.



تسريحات شعر مرفوع

تسريحات شعر مرفوع تُبرز ملامح الوجه النحيف بأسلوب جذّاب

تتميّز هذه التسريحة بعفويتها، تجمع بين البساطة والجمال من جهة، والعصرية والجاذبية من جهة أخرى، وهي من التسريحات المميّزة التي يمكنك تنفيذها بسهولة، من دون إخفاء ملامح الوجه بأسلوب أنثوي لتكوني متميّزة وعصرية.



تسريحة الشعر البيكسي القصير

تُعتبر تسريحة الشعر البيكسي القصير من تسريحات الشعر الجريئة واللافتة للوجه النحيف

دلّلي نفسك بستايل عصري ولا تتردّدي بتطبيق هذه التسريحة، فهي عملية ومريحة، وتمتاز بالبساطة والنعومة، وتتماشى مع الوجه النحيف، لإطلالة شبابية وجريئة ورائعة في كافة الأوقات.

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تسريحات الأفرو

تسريحات الأفرو لإطلالة تُناسب الوجه النحيف وتمنحه مظهرًا أكثر امتلاءً

يمكنك اختيار هذه التسريحة لتبرزي جمالك وتتألّقي بإطلالة عصرية لافتة ومُفعمة بالحيوية، فهي نسخة عن تسريحة الستينات المشهورة مع لمسة من القرن الواحد والعشرين، يكفي أن تمشطي شعرك بالمشط الخاص بالشعر المجعّد وأن تثبتيها بسبراي.

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