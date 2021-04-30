إطلالات منزلية مريحة لطفلك ومناسبة لشكل جسمك من Shein

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 أبريل 2021 04:36 مساءً - التجديد مفتاح النفسية الايجابية، سواء للصغار أو الكبار، خاصة خلال الأزمات الكبرى، مثل أزمة جائحة كوفيد 19 وما رافقها من حجر منزلي وإجراءات احترازية، لذا ننصحك باستغلال المناسبات، كشهر رمضان الكريم، للتجديد في إطلالاتك أنت وطفلك، حيث سنقدم لك تشكيلة من الأزياء المريحة والعصرية في الفيديو المرفق، جميعها من موقع SHEIN، ترافقنا فيه عائشة زهي وسليمان.
تذكري بأنه يمكنك الآن تسوق أجمل الأزياء المحتشمة لشهر رمضان الكريم من موقع شي ان SHEIN مع خصومات تصل إلى 85% من خلال استخدام كود خصم شي إن:SA21، وخصومات لغاية 16% على جميع المنتجات.
إطلالات أنثوية مريحة للمنزل
فستان راقي مثالي للإطلالات الرمضانية
للإطلالة الأولى اخترنا هذا الفستان بنمط قميص وبروح عربية مناسبة لسهرات رمضان، خاصة مع الحزام المطرز، جاءت الرقبة على شكل V، وتميز بالطبعات على نهايته.
رأينا الفستان الأبيض الطويل بكثرة في عروض ربيع صيف 2021:
مثل مجموعة Elie Saab Ready to wear لربيع 2021
يليق بــ:
بنصح السيدات اللواتي بيعانو من بروز البطن والأرداف الممتلئة باختياره كونه من قماش غير مطاط بل بينهدل بشكل A على الجسم مما يخفي تفاصيله.
الأكيد بأنه مناسب للمحجبات ومحبات الإطلالات المحتشمة خاصة بالشهر الفضيل.
أما الفتيات الباحثات عن نظهر أكثر طول، فبنصحهم بتنسيقه مع حذاء مفتوح الأصابع.
بما أنه درجة اللون الأبيض فيه فاتحة فهو مناسب أكثر لصاحبات البشرة الفاتحة.
نسقناه مع:
حذاء Flat مفتوح من الأمام، ما سيمنح إطلالتك المزيد من الطول.
اختياراتنا
SHEIN فستان بحزام باكمام مكشكش مزهر
صندل شرائح بتحريف
اقراط حلقي مفتوح
قلادة بخرز معتدل
فستان عملي أخضر
للإطلالة الثانية، اخترنا فستان مريح جداً من اللون الأخضر الذي يعطي جاذبية ناعمة.
قصّة هذا الفستان أنثوية و مريحة و تناسب الجلسات الرمضانية.
نسقناه مع:
اللون الذهبي يماشى بتناغم مع اللون الأخضر، لذلك نسقنا الفستان مع الأقراط، الإسوارة و الحذاء باللون الذهبي
اختياراتنا
فستان بحافة منتفضة ومزهر
صنادل أنماط هندسية عطلة
سوار سلسلة بسيط 4 قطع
اقراط متدلي بورق معدني 3 ازواج
إطلالة رمضانية من قطعتين
هذا اللوك عن بنطلون و top طويل. الـtop طويل من الجهة الخلفية و قصير من الأمام، يتميز بالتطريز ما أعطاه رونقاً و جمالاً، وبالطبع يمكنك اختيار هذه الإطلالة لعزيمة إفطار أو سحور.
نسقناه مع:
كعب أبيض بسيط
اختياراتنا
طقم قطعتين الكشكشة نباتات أنيقة
حذاء مولز بكعب مكتنزة بمقدمة مدبب بتصميم مضفور
سوار سلسلة بسيط 4 قطع
أقراط جغرافي بتفاصيل بحجر الراين 6 ازواج
فستان من الفخامة
للإطلالة الرابعة، اخترنا هذا الفستان الكحلي الفخم. أحببنا الأكمام لأنها تعطي أناقة ورقي. كما أن لديه حزام بسيط يحدد منطقة الخصر.
يليق بـ:
هذا الفستان يناسب المحجبات و السيدات اللواتي يفضلن الإطلالة المحتشمة بمناسبة شهر رمضان الفضيل.
نسقناه مع:
عقد مكون من ثلاثة سلاسل، أقراط، إسوارة و حذاء من اللون الذهبي
اختياراتنا
SHEIN فستان مطوي بأكمام فانوس وبطباعة باروكا
صنادل أنماط هندسية عطلة
سوار سلسلة بسيط 4 قطع
قلادة طبقات مزخرف بورق بحجر الراين
إطلالات منزلية مريحة للأولاد
قميص مطبع مع بنطال
اخترنا القميص المطبع لسليمان و نسقناه مع شورت كحلي سادة، وحذاء رياضي أبيض، ما أضفى جمالاً على الاطلالة بالكامل.
اختياراتنا
Boys Collared Plants Print Shirt & Shorts Set
حذاء رياضي برباط فليكرو بجرافيك عبارة للاولاد
تيشيرت قطني مع شورت فاتح
لا يمكن أن تتخلى الأمهات عن التيشرتات القطنية، وهنا ننصحك باختيار التيشيرت بمقاس الطفل بالتحديد، كون قماشه يختلف عن قماش القمصان.
أما الشورت فاخترناه بلون رمادي، و اخترنا معه حذاء باللون الأبيض و لكن مع ألوان تناسب الإطلالة.
اختياراتنا
طقم سروال قصير بجيب مائل مع لباس علوي بجرافيك رسوم كرتونية للاولاد
حذاء رياضي مكتنز بشريط فليكرو بألوان متجانس للاولاد
إطلالة تيشيرت مع بنطلون من القماش
هذه الإطلالة من الإطلالات العصرية و الكاجوال شيك بنفس الوقت.
اختياراتنا
تي شيرت بجرافيك عبارة ونمر للاولاد
SHEIN Boys Plaid Drawstring Pants
طقم من تيشيرت و جينز
من الإطلالات الضرورية في خزانة الكبار و الصغار هي بنطلون الجينز، اخترناه لهذه الإطلالة بخصر مطاطي، ليوفر الراحة للطفل أثناء اللعب
الجينز جاء بتصميم عصري وقد نسقناه معه تيشيرت قطني عملي و جميل.
و يبقى السنيكرز الأبيض المفضل لدى الجميع مع الجينز.