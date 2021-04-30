لايف ستايل

إطلالات منزلية مريحة لطفلك ومناسبة لشكل جسمك من Shein

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 أبريل 2021 04:36 مساءً - التجديد مفتاح النفسية الايجابية، سواء للصغار أو الكبار، خاصة خلال الأزمات الكبرى، مثل أزمة جائحة كوفيد 19 وما رافقها من حجر منزلي وإجراءات احترازية، لذا ننصحك باستغلال المناسبات، كشهر رمضان الكريم، للتجديد في إطلالاتك أنت وطفلك، حيث سنقدم لك تشكيلة من الأزياء المريحة والعصرية في الفيديو المرفق، جميعها من موقع SHEIN، ترافقنا فيه عائشة زهي وسليمان.

تذكري بأنه يمكنك الآن تسوق أجمل الأزياء المحتشمة لشهر رمضان الكريم من موقع شي ان SHEIN  مع خصومات تصل إلى 85% من خلال استخدام كود خصم شي إن:SA21، وخصومات لغاية 16% على جميع المنتجات.

 

إطلالات أنثوية مريحة للمنزل

فستان راقي مثالي للإطلالات الرمضانية

للإطلالة الأولى اخترنا هذا الفستان بنمط قميص وبروح عربية مناسبة لسهرات رمضان، خاصة مع الحزام المطرز، جاءت الرقبة على شكل V، وتميز بالطبعات على نهايته.

رأينا الفستان الأبيض الطويل بكثرة في عروض ربيع صيف 2021:

مثل مجموعة Elie Saab Ready to wear لربيع 2021


من مجموعة Elie Saab Ready to wear لربيع 2021

يليق بــ:

بنصح السيدات اللواتي بيعانو من بروز البطن والأرداف الممتلئة باختياره كونه من قماش غير مطاط بل بينهدل بشكل A على الجسم مما يخفي تفاصيله.

الأكيد بأنه مناسب للمحجبات ومحبات الإطلالات المحتشمة خاصة بالشهر الفضيل.

أما الفتيات الباحثات عن نظهر أكثر طول، فبنصحهم بتنسيقه مع حذاء مفتوح الأصابع.

بما أنه درجة اللون الأبيض فيه فاتحة فهو مناسب أكثر لصاحبات البشرة الفاتحة.

نسقناه مع:

حذاء Flat مفتوح من الأمام، ما سيمنح إطلالتك المزيد من الطول.

 

اختياراتنا

0%
احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21
SHEIN فستان بحزام باكمام مكشكش مزهر
116.00 ر. س
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متوفر في المملكة العربية
0%
احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21
صندل شرائح بتحريف
39.00 ر. س
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متوفر في المملكة العربية السعودية
0%
احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21
اقراط حلقي مفتوح
4.00 ر. س
تسوقي الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
0%
احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21
قلادة بخرز معتدل
4.00 ر. س
تسوقي الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية

فستان عملي أخضر

للإطلالة الثانية، اخترنا فستان مريح جداً من اللون الأخضر الذي يعطي جاذبية ناعمة.

قصّة هذا الفستان أنثوية و مريحة و تناسب الجلسات الرمضانية.

نسقناه مع:

اللون الذهبي يماشى بتناغم مع اللون الأخضر، لذلك نسقنا الفستان مع الأقراط، الإسوارة و الحذاء باللون الذهبي

 

اختياراتنا

0%
احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21
فستان بحافة منتفضة ومزهر
50.00 ر. س
تسوقي الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
0%
احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21
صنادل أنماط هندسية عطلة
61.00 ر. س
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متوفر في المملكة العربية السعودية
0%
احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21
سوار سلسلة بسيط 4 قطع
6.00 ر. س
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متوفر في المملكة العربية السعودية
0%
احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21
اقراط متدلي بورق معدني 3 ازواج
7.00 ر. س
تسوقي الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية

إطلالة رمضانية من قطعتين

هذا اللوك عن بنطلون و top طويل. الـtop طويل من الجهة الخلفية و قصير من الأمام، يتميز بالتطريز ما أعطاه رونقاً و جمالاً، وبالطبع يمكنك اختيار هذه الإطلالة لعزيمة إفطار أو سحور.

نسقناه مع:

كعب أبيض بسيط

 

اختياراتنا

0%
احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21
طقم قطعتين الكشكشة نباتات أنيقة
114.00 ر. س
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متوفر في المملكة العربية السعودية
0%
احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21
حذاء مولز بكعب مكتنزة بمقدمة مدبب بتصميم مضفور
77.00 ر. س
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متوفر في المملكة العربية السعودية
0%
احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21
سوار سلسلة بسيط 4 قطع
6.00 ر. س
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متوفر في المملكة العربية السعودية
0%
احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21
أقراط جغرافي بتفاصيل بحجر الراين 6 ازواج
7.00 ر. س
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متوفر في المملكة العربية السعودية

فستان من الفخامة

للإطلالة الرابعة، اخترنا هذا الفستان الكحلي الفخم. أحببنا الأكمام لأنها تعطي أناقة ورقي. كما أن لديه حزام بسيط يحدد منطقة الخصر.

يليق بـ:

هذا الفستان يناسب المحجبات و السيدات اللواتي يفضلن الإطلالة المحتشمة بمناسبة شهر رمضان الفضيل.

نسقناه مع:

عقد مكون من ثلاثة سلاسل، أقراط، إسوارة و حذاء من اللون الذهبي

 

اختياراتنا

0%
احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21
SHEIN فستان مطوي بأكمام فانوس وبطباعة باروكا
75.00 ر. س
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متوفر في المملكة العربية السعودية
0%
احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21
صنادل أنماط هندسية عطلة
61.00 ر. س
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متوفر في المملكة العربية السعودية
0%
احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21
سوار سلسلة بسيط 4 قطع
6.00 ر. س
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متوفر في المملكة العربية السعودية
0%
احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21
قلادة طبقات مزخرف بورق بحجر الراين
10.00 ر. س
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متوفر في المملكة العربية السعودية

إطلالات منزلية مريحة للأولاد

قميص مطبع مع بنطال

اخترنا القميص المطبع لسليمان و نسقناه مع شورت كحلي سادة، وحذاء رياضي أبيض، ما أضفى جمالاً على الاطلالة بالكامل.

 

 

اختياراتنا

0%
احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21
Boys Collared Plants Print Shirt & Shorts Set
20.00 ر. س
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متوفر في المملكة العربية السعودية
0%
احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21
حذاء رياضي برباط فليكرو بجرافيك عبارة للاولاد
64.00 ر. س
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متوفر في المملكة العربية السعودية

تيشيرت قطني مع شورت فاتح

لا يمكن أن تتخلى الأمهات عن التيشرتات القطنية، وهنا ننصحك باختيار التيشيرت بمقاس الطفل بالتحديد، كون قماشه يختلف عن قماش القمصان.

أما الشورت فاخترناه بلون رمادي، و اخترنا معه حذاء باللون الأبيض و لكن مع ألوان تناسب الإطلالة.

 

اختياراتنا

0%
احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21
طقم سروال قصير بجيب مائل مع لباس علوي بجرافيك رسوم كرتونية للاولاد
48.00 ر. س
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متوفر في المملكة العربية السعودية
0%
احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21
حذاء رياضي مكتنز بشريط فليكرو بألوان متجانس للاولاد
71.00 ر. س
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متوفر في المملكة العربية السعودية

إطلالة تيشيرت مع بنطلون من القماش

هذه الإطلالة من الإطلالات العصرية و الكاجوال شيك بنفس الوقت.

 

اختياراتنا

0%
احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21
تي شيرت بجرافيك عبارة ونمر للاولاد
70.00 ر. س
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متوفر في المملكة العربية السعودية
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SHEIN Boys Plaid Drawstring Pants
41.25 ر. س
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متوفر في المملكة العربية السعودية

طقم من تيشيرت و جينز

من الإطلالات الضرورية في خزانة الكبار و الصغار هي بنطلون الجينز، اخترناه لهذه الإطلالة بخصر مطاطي، ليوفر الراحة للطفل أثناء اللعب

الجينز جاء بتصميم عصري وقد نسقناه معه تيشيرت قطني عملي و جميل.

و يبقى السنيكرز الأبيض المفضل لدى الجميع مع الجينز.

 

اختياراتنا

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احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21
ملابس علوية للأولاد الطباعة الجرافيك كاجوال
24.00 ر. س
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متوفر في المملكة العربية السعودية
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سراويل جينز للاولاد ممزق
55.00 ر. س
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متوفر في المملكة العربية السعودية
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احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21
حذاء رياضي محبوك بجرافيك مخطط مزخرف بأربطة للاولاد
61.00 ر. س
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متوفر في المملكة العربية السعودية
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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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