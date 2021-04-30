إطلالات منزلية مريحة لطفلك ومناسبة لشكل جسمك من Shein

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 أبريل 2021 04:36 مساءً - التجديد مفتاح النفسية الايجابية، سواء للصغار أو الكبار، خاصة خلال الأزمات الكبرى، مثل أزمة جائحة كوفيد 19 وما رافقها من حجر منزلي وإجراءات احترازية، لذا ننصحك باستغلال المناسبات، كشهر رمضان الكريم، للتجديد في إطلالاتك أنت وطفلك، حيث سنقدم لك تشكيلة من الأزياء المريحة والعصرية في الفيديو المرفق، جميعها من موقع SHEIN، ترافقنا فيه عائشة زهي وسليمان.

تذكري بأنه يمكنك الآن تسوق أجمل الأزياء المحتشمة لشهر رمضان الكريم من موقع شي ان SHEIN مع خصومات تصل إلى 85% من خلال استخدام كود خصم شي إن:SA21، وخصومات لغاية 16% على جميع المنتجات.

إطلالات أنثوية مريحة للمنزل

فستان راقي مثالي للإطلالات الرمضانية للإطلالة الأولى اخترنا هذا الفستان بنمط قميص وبروح عربية مناسبة لسهرات رمضان، خاصة مع الحزام المطرز، جاءت الرقبة على شكل V، وتميز بالطبعات على نهايته. رأينا الفستان الأبيض الطويل بكثرة في عروض ربيع صيف 2021: مثل مجموعة Elie Saab Ready to wear لربيع 2021

من مجموعة Elie Saab Ready to wear لربيع 2021

يليق بــ: بنصح السيدات اللواتي بيعانو من بروز البطن والأرداف الممتلئة باختياره كونه من قماش غير مطاط بل بينهدل بشكل A على الجسم مما يخفي تفاصيله. الأكيد بأنه مناسب للمحجبات ومحبات الإطلالات المحتشمة خاصة بالشهر الفضيل. أما الفتيات الباحثات عن نظهر أكثر طول، فبنصحهم بتنسيقه مع حذاء مفتوح الأصابع. بما أنه درجة اللون الأبيض فيه فاتحة فهو مناسب أكثر لصاحبات البشرة الفاتحة. نسقناه مع: حذاء Flat مفتوح من الأمام، ما سيمنح إطلالتك المزيد من الطول.

اختياراتنا 0% احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21 SHEIN فستان بحزام باكمام مكشكش مزهر 116.00 ر. س تسوقي الآن متوفر في المملكة العربية السعودية 0% احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21 صندل شرائح بتحريف 39.00 ر. س تسوقي الآن متوفر في المملكة العربية السعودية 0% احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21 اقراط حلقي مفتوح 4.00 ر. س تسوقي الآن متوفر في المملكة العربية السعودية 0% احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21 قلادة بخرز معتدل 4.00 ر. س تسوقي الآن متوفر في المملكة العربية السعودية

فستان عملي أخضر للإطلالة الثانية، اخترنا فستان مريح جداً من اللون الأخضر الذي يعطي جاذبية ناعمة. قصّة هذا الفستان أنثوية و مريحة و تناسب الجلسات الرمضانية. نسقناه مع: اللون الذهبي يماشى بتناغم مع اللون الأخضر، لذلك نسقنا الفستان مع الأقراط، الإسوارة و الحذاء باللون الذهبي

اختياراتنا 0% احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21 فستان بحافة منتفضة ومزهر 50.00 ر. س تسوقي الآن متوفر في المملكة العربية السعودية 0% احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21 صنادل أنماط هندسية عطلة 61.00 ر. س تسوقي الآن متوفر في المملكة العربية السعودية 0% احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21 سوار سلسلة بسيط 4 قطع 6.00 ر. س تسوقي الآن متوفر في المملكة العربية السعودية 0% احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21 اقراط متدلي بورق معدني 3 ازواج 7.00 ر. س تسوقي الآن متوفر في المملكة العربية السعودية

إطلالة رمضانية من قطعتين هذا اللوك عن بنطلون و top طويل. الـtop طويل من الجهة الخلفية و قصير من الأمام، يتميز بالتطريز ما أعطاه رونقاً و جمالاً، وبالطبع يمكنك اختيار هذه الإطلالة لعزيمة إفطار أو سحور. نسقناه مع: كعب أبيض بسيط

اختياراتنا 0% احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21 طقم قطعتين الكشكشة نباتات أنيقة 114.00 ر. س تسوقي الآن متوفر في المملكة العربية السعودية 0% احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21 حذاء مولز بكعب مكتنزة بمقدمة مدبب بتصميم مضفور 77.00 ر. س تسوقي الآن متوفر في المملكة العربية السعودية 0% احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21 سوار سلسلة بسيط 4 قطع 6.00 ر. س تسوقي الآن متوفر في المملكة العربية السعودية 0% احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21 أقراط جغرافي بتفاصيل بحجر الراين 6 ازواج 7.00 ر. س تسوقي الآن متوفر في المملكة العربية السعودية

فستان من الفخامة للإطلالة الرابعة، اخترنا هذا الفستان الكحلي الفخم. أحببنا الأكمام لأنها تعطي أناقة ورقي. كما أن لديه حزام بسيط يحدد منطقة الخصر. يليق بـ: هذا الفستان يناسب المحجبات و السيدات اللواتي يفضلن الإطلالة المحتشمة بمناسبة شهر رمضان الفضيل. نسقناه مع: عقد مكون من ثلاثة سلاسل، أقراط، إسوارة و حذاء من اللون الذهبي

اختياراتنا 0% احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21 SHEIN فستان مطوي بأكمام فانوس وبطباعة باروكا 75.00 ر. س تسوقي الآن متوفر في المملكة العربية السعودية 0% احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21 صنادل أنماط هندسية عطلة 61.00 ر. س تسوقي الآن متوفر في المملكة العربية السعودية 0% احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21 سوار سلسلة بسيط 4 قطع 6.00 ر. س تسوقي الآن متوفر في المملكة العربية السعودية 0% احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21 قلادة طبقات مزخرف بورق بحجر الراين 10.00 ر. س تسوقي الآن متوفر في المملكة العربية السعودية

إطلالات منزلية مريحة للأولاد قميص مطبع مع بنطال اخترنا القميص المطبع لسليمان و نسقناه مع شورت كحلي سادة، وحذاء رياضي أبيض، ما أضفى جمالاً على الاطلالة بالكامل.

اختياراتنا 0% احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21 Boys Collared Plants Print Shirt & Shorts Set 20.00 ر. س تسوقي الآن متوفر في المملكة العربية السعودية 0% احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21 حذاء رياضي برباط فليكرو بجرافيك عبارة للاولاد 64.00 ر. س تسوقي الآن متوفر في المملكة العربية السعودية

تيشيرت قطني مع شورت فاتح لا يمكن أن تتخلى الأمهات عن التيشرتات القطنية، وهنا ننصحك باختيار التيشيرت بمقاس الطفل بالتحديد، كون قماشه يختلف عن قماش القمصان. أما الشورت فاخترناه بلون رمادي، و اخترنا معه حذاء باللون الأبيض و لكن مع ألوان تناسب الإطلالة.

اختياراتنا 0% احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21 طقم سروال قصير بجيب مائل مع لباس علوي بجرافيك رسوم كرتونية للاولاد 48.00 ر. س تسوقي الآن متوفر في المملكة العربية السعودية 0% احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21 حذاء رياضي مكتنز بشريط فليكرو بألوان متجانس للاولاد 71.00 ر. س تسوقي الآن متوفر في المملكة العربية السعودية

إطلالة تيشيرت مع بنطلون من القماش هذه الإطلالة من الإطلالات العصرية و الكاجوال شيك بنفس الوقت.

اختياراتنا 0% احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21 تي شيرت بجرافيك عبارة ونمر للاولاد 70.00 ر. س تسوقي الآن متوفر في المملكة العربية السعودية 0% احصلي على خصومات رمضان لغاية 85% وخصومات إضافية لغاية 16% SA21 SHEIN Boys Plaid Drawstring Pants 41.25 ر. س تسوقي الآن متوفر في المملكة العربية السعودية

طقم من تيشيرت و جينز من الإطلالات الضرورية في خزانة الكبار و الصغار هي بنطلون الجينز، اخترناه لهذه الإطلالة بخصر مطاطي، ليوفر الراحة للطفل أثناء اللعب الجينز جاء بتصميم عصري وقد نسقناه معه تيشيرت قطني عملي و جميل. و يبقى السنيكرز الأبيض المفضل لدى الجميع مع الجينز.