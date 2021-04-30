الفستان الطويل لأناقة محتشمة The Maxi Dress

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 أبريل 2021 04:36 مساءً - يُعتبر الفستان الطويل أو ما يُعرف في عالم الموضة بـMaxi Dress من القطع الأساسية في خزانة السيّدة، وذلك بفضل سهولة تنسيقه في إطلالات مختلفة. فسواء كنت من اللواتي ينشدن إطلالة عصرية أو كلاسيكية فخمة، سيكون الفستان الماكسي خياراً مناسباً لك، ولكن يبقى أن تختاري الإكسسوارت التي ستمنح إطلالتك النمط الذي ترغبينه.



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دخل الفستان الماكسي إلى عالم الموضة على يد المصمّم أوسكار دي لارينتا Oscar de la Renta، الذي قدّم أول تصميم له في العام 1968 في عرض إليزابيث أردن Elizabeth Arden.

حتى أواخر الستينيات، كانت التنانير والفساتين القصيرة والميدي هي الموضة الرائجة التي تستحوذ على اهتمام السيدات، إلى أن ظهر الفستان الماكسي واستطاع أن يتصدّر صيحات الموضة آنذاك، تحديداً بعد أن أشادت صحيفة نيويورك تايمز بتصميم لارينتا، الأمر الذي دفع بكل من إيف سان لوران YSL وكريستيان ديور Christian Dior إلى سلوك هذا الاتجاه وتقديم فساتين ماكسي في مجموعاتهما. وقد شهد هذا التصميم تفاوتاً في الرواج حيث خفت وهجه في أواخر السبعينيات ثم عاد ليسطع في أواخر التسعينيات وصولاً إلى يومنا هذا.. كما برزت الفساتين الطويلة بقوة في مجموعات دور الازياء في ربيع وصيف 2021 .

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سجّل الفستان الماكسي حضوراً لافتاً في موسم ربيع وصيف 2021 حيث استطاع أن يدخل إلى معظم المجموعات بألوان وقصّات ونقوش مختلفة. وأبرز اتجاهات الفساتين الماكسي التي جاءت لتُحاكي أجواء هذا الموسم المنعش:

قماش الميتاليك المشرق: لفتتنا في عروض هذا الموسم فساتين الماكسي المصنوعة من القماش الميتاليكي والتي بدت مناسبة للخروجات المسائية والسهرات. كما لفتتنا بعض الفساتن المصنوعة من قماش الترتر اللامع.

الطبعات على اختلافها: تزيّنت بعض تصاميم الفساتين الماكسي بطبعات غنيّة من الزهور التي تناسب أجواء هذا الموسم، بالإضافة إلى طبعات أخرى عصرية جعلت من هذا الزيّ أشبه بلوحة فنيّة مبتكرة.





الكسرات والكشاكش: هي من اللمسات التي تضفي الكثير من الأنوثة على الأزياء، وها هي تدخل بقوّة في تصميم الفساتين الماكسي. تنوّعت الكشاكش بين العريضة والناعمة، أما الكسرات فرافقت الفساتين بأسلوب ناعم وهادئ.

القصّة الضيّقة: بعض الفساتين الماكسي جاءت بقصّة ضيّقة تلامس الجسم، وهي من التصاميم الجريئة والدقيقة حيث أن اختيارها يتطلّب الكثير من التأني، وبخاصة أنها تكشف عيوباً قد لا ترغبين بإظهارها!

القفاطين والجلابيات: برز اهتمام المصمّمين بإدراج قصّات القفاطين والجلابيات في مجموعاتهم منذ مواسم عدّة سابقة، ولم يكن موسم ربيع وصيف 2021 باستثناء. فقد شاهدنا الفساتين الماكسي التي كانت أشبه بالجلابية المحتشمة أو القفطان ذات التصميم الشرقي الساحر.

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Style It!



ما يجعل الفستان الماكسي زياً عملياً ومناسباً لمختلف الأوقات، هو سهولة تنسيقه في إطلالات عديدة ومتنوّعة تتلاءم مع مختلف الأنماط. كل ما عليك فعله لتتمكني من الحصول على هذه الإطلالات، هو إضافة بعض القطع إلى فستانك!



الحذاء الرياضي



لم يعد الحذاء الرياضي حكراً على صالات التمارين والأزياء الرياضية، فقواعد الموضة تتبدّل، وقد رأينا في مواسم سابقة إطلالات سبور- شيك على خشبات عروض الأزياء، نُسّق فيها الحذاء الرياضية مع الفستان أو التنورة بأسلوب فريد وجريء. هو خيار مناسب للواتي يتجنّبن الكعوب العالية ويفضّلن الإطلالات المريحة.



السترة



تُضفي لمسة شبابية إلى إطلالتك، فسواء اخترتِ من الدنيم أو من الجلد، فهي قطعة عملية وعصرية ترتدينها في مشاويرك النهارية أو لعشاء مع الأصدقاء. ولكن إذا وقع خيارك على فستان ماكسي بتصميم فاخر ومرصّع للسهرات، فمن الأفضل عدم ارتداء هذا النوع من السترات مع زيّك.





الحزام

رفيعاً كان أم عريضاً، هو من الإكسسوارات الأبرز في هذا الموسم، ويمكن إضافة بسهولة إلى فستانك الماكسي وبخاصة إذا كانت قصّة الفستان فضفاضة. يُبرز الخصر بشكل لافت ويجعل الإطلالة تبدو رقيقة وناعمة.



الكعب العالي

إذا كنت تفضّلين الحفاظ على أنوثة الإطلالة وكلاسيكيتها، فإن أحذية الكعب العالي تُلبّي رغبتك. بإمكانك أن تختاري حذاء Pump أو صندل بكعب عالي، وسوف تحصلين على إطلالة لافتة وقامة ممشوقة.



إكسسوارات عصرية



هذه القطع الصغيرة لم تعد كمالية لإطلالتك بل باتت عناصر أساسية لأناقتها. بإمكانك أن تختاري قلادة طويلة مع فستانك/ القفطان، أو أقراط ضخمة ومتدليّة مع فستانك الماكسي الضيّق، أو أن تكتفي بسوار عريض يزيّن معصمك ويمنح إطلالتك لمسة عصرية.

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