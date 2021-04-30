أشهر مدوّنات الموضة يُلهمنك إطلالات رمضانية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 أبريل 2021 04:36 مساءً - حرصت أشهر مدونات الموضة العربيات على الظهور بإطلالات رمضانية جذابة وملهمة طوال شهر رمضان المبارك.

وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" مجموعة من أشهر مدونات الموضة يُلهمنك إطلالات رمضانية راقية ومحتشمة، تلفت الأنظار لأناقتكِ المميزة في الشهر الفضيل.

شهد ناصر بعباية باللون الروز الباستيل

شهد ناصر بعباية باللون الروز الباستيل- الصورة من حسابها على إنستغرام

نسقت مدونة الموضة الأردنية ذات الأصول الفلسطينية، شهد ناصر، عباية شيفون أنيقة باللون الروز الباستيل، بتصميم مفتوح من الكشكش على الأطراف والأكمام الواسعة، مع فستان باللون الأبيض.

ونسقت شهد ناصر مع إطلالتها الرمضانية الناعمة، إيشارب شيفون بنفس لون العباية، مع صندل مفتوح من الخلف باللون الأبيض، ذي كعب قصير مُدبب.

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فاطمة المؤمن بعباية بيضاء قصيرة

فاطمة المؤمن بعباية بيضاء قصيرة-الصورة من حسابها على انستغرام

في إطلالة عصرية وأنيقة، اعتمدت مدونة الموضة الكويتية فاطمة المؤمن، عباية بيضاء قصيرة، ذات رقبة دائرية، وتطريزات شرقية على أساور الأكمام، مع رسمة الكف على الجانبين الأماميين.

وجاء تصميم تنورة العباية ذي شق أمامي قصير، مع تصميم قصير من الأمام وطويل من الخلف.

ونسقت فاطمة المؤمن مع هذه الإطلالة، حذاء أسود ذي نعل أبيض، مع حقيبة يد سوداء.

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ديما الأسدي بفستان بتصميم الكشكش

ديما الأسدي بفستان بتصميم الكشكش -الصورة من حسابها على إنستغرام

في إطلالة رمضانية أنيقة وناعمة، اعتمدت مدونة الموضة العراقية ديما الأسدي، إطلالة رمضانية مميزة، باعتماد فستان باللون الوردي بتصميم البليسيه، صُمم بتوب ذي أكمام واسعة وحزام على الخصر بنفس لون وقماش الفستان، مع رقبة عالية.

وجاءت تنورة الفستان بتصميم A line مع الكشكش على الأطراف السفلية، مما منح الفستان تصميماً راقياً وجذاباً.

ونسقت ديما الأسدي مع إطلالتها الناعمة، حقيبة يد بيضاء، مع مجوهرات من الذهب الأصفر واللؤلؤ.

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مريم سيف بقفطان أزرق داكن

مريم سيف بقفطان باللون الأزرق الداكن مع الأبيض- الصورة من حسابها على إنستغرام

في إطلالة رمضانية محتشمة وأنيقة، نسقت مدونة الموضة المصرية مريم سيف القفطان بطريقة جذابة وراقية.

واعتمدت مريم سيف قفطان باللون الأزرق الداكن، ذي تطريزات بالدانتيل الأبيض على أساور الأكمام والصدر والساقين بطول منتصف القفطان، مع فستان من الساتان الأبيض.

ونسقت مريم سيف مع إطلالتها حذاء مفتوخ ذي كعبٍ عالٍ باللون الأبيض، مع إيشارب باللونين الأوف وايت والبني الفاتح.

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