نور عمرو دياب تثير قلق متابعيها بصور جديدة: ألف سلامة عليكي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أثارت نور، ابنة الهضبة عمرو دياب قلق متابعيها بسبب احدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت بملابس قصيرة كشفت عن مشكلة تعاني منها، في ركبتيها.

نشرت نور عمرو دياب صورتين لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهي مرتدية شميز أوفرسايز، موف في بيج، وتنورة قصيرة بها نقاط بيضاء، وحذاء رياضي من اللون الأبيض، وجورب صوف من اللون الأبيض.

صففت نور عمرو دياب شعرها ملموم ذيل حصان، وتركت غرة، وسلسلة شانيل، ووكتبت في تعليقها على الصورة، «الجمال المتكامل».

إصابة نور عمرو دياب

وأثارت نور عمر دياب قلق جمهورها بسبب وجود بقع بيضاء، وإصابة داكنة في ركبتيها، حيث تفاعل معها عدد كبير من جمهورها ومتابعيها، عبر الإعجابات والتعليقات.

وكان من بين تعليقات جمهورها على الصور، «مالك يا نور ألف سلامة عليكي»، و«خير مالها ركبتك مالك؟»، و«قمر يا نور ما شاء الله ربنا يحميكي»، و«الغالية بنت الغالي».

صور نور عمرو دياب

وكان آخر ظهور لنور عمرو دياب عبر موقع «إنستجرام»، وهي ممسكة بوردة، ظهرت بإطلالة رقيقة أثارت إعجابهم، وظهرت في جلسة التصوير وهي مرتدية جاكت «جينز» قصير وعليه «جيبة» قصيرة باللون البنفسجي، ممسكة بيدها «وردة» ومعلقة على الصور بسؤال «الوردة عشاني؟».

الجدير بالذكر إن نور عمرو دياب اعتادت مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بصور وإطلالات لها، وغالبًا ما تجذب إعجاب متابعيها، خاصة إنها تظهر بشكل لائق دون تجاوز في ملابسها.

وكانت نور قد ظهرت بإطلالة «كاجوال»، مرتدية بلوزة باللون البني وبنطلون جينز، وتفاعل معها متابعوها في إبداء إعجابهم والتعليقات، وكان من ضمن المتفاعلين الفنانة دينا الشربيني.