القاهرة - سمر حسين - مطبخ

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه جومانا ماهر وحسام حداد ومنة الشرقاوي، طقوس شهر رمضان الكريم في دولة الجزائر.

وقالت جومانا ماهر: «لديهم حلويات قلب اللوز يقبل عليها المواطنون بشكل كبير جدا في شهر رمضان، وهي من طقوس الشهر الكريم منذ سنوات بعيدة، وهي عبارة عن معجنات من القمح واللوز والسكر».

وعرض البرنامج تقريرا تلفزيونيا بعنوان «قلب اللوز.. حلوى رمضانية تتوارثها الأجيال في الجزائر»، ويظهر في التقرير قيام العمال في أحد المخابز برش كميات كبيرة من السكر المذاب على حلوى قلب اللوز التي خرجت في التو محمولة على الصواني من الفرن.

وقال إسماعيل حسناوي، صاحب المخبز ونجل مؤسسه، إنه ورث صناعة قلب اللوز عن والده وينتهج أسلوبه في تقديمه مجانا لمن لا يستطيع شراءه، بينما يقول عامل في المخبز يدعى حميد، إن الزبائن اعتادوا على شراء قلب اللوز لدرجة أنهم كانوا يتصلون يوميا للسؤال عنه عندما تم إغلاق أبواب المخبز في فترة الحجر الصحي.

وقلب اللوز هو نوع من المعجنات الجزائرية المعروفة، ويصنع من السميد واللوز ومشروب السكر، وقال بوعلام ابن عم إسماعيل، إن الوصفة لم تتغير منذ زمن عمه، وإن جودة قلب اللوز معروفة لجميع الزبائن حتى الذين يعيشون في الخارج.

وليست وصفة صنع الحلوى هي وحدها التي تنتقل من جيل إلى جيل، وهو ما يؤكده أحد الزبائن ويدعى محمد الذي قال إن والده كان يتردد قبله على المخبز، وإنه الآن ينقل عادة الأسرة إلى أطفاله.