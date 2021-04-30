خضعت لها حورية فرغلي.. كيف تتم عمليات ترميم الأنف من غضروف الأذن؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

على مدار شهرين متتاليين خضعت الفنانة حورية فرغلي، لمجموعة عمليات جراحية لترميم أنفها وإعادته للشكل الطبيعي، وبالأمس فقط، لقت الفنانة بعد معاناة طويلة ثمار العملية، إذ نشرت أول صورة لها بعد نجاح العملية التي خضعت لها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأجرت الفنانة حورية فرغلي 4 عمليات جراحية على مدار الشهرين، واستعان الفريق الطبي بعينة من غضروف القفص الصدري، ومن غضروف خلف الأذن لترميم شكل الأنف، وتعود «حورية» إلى مصر، مساء يوم الأحد المقبل، بعدما تجري آخر كشف عند الطبيب المعالج لها.

وعمليات ترميم الأنف من العمليات المعقدة الدقيقة التي تحتاج إلى طبيب معالج يتمتع بالمهارة الشديدة، كما تتوقف العملية على مدى مهارة الطبيب في استخدام الخلايا والأنسجة.

كيف تتم عمليات ترميم الأنف؟

وأوضح الدكتور إبراهيم كامل، أستاذ جراحة التجميل والليزر وجراحة الوجه والفكين لكلية الطب جامعة عين شمس، أن عملية إزالة غضاريف الأنف وبنائها من جديد، تتخذ أكثر من شكل فهي تحتاج إلى أخذ رقعة غضروفية من القفص الصدري، ومن ثم تشكيلها ونحتها وزرعها في الأنف، وإعادة تقطينها بشرائح جلدية من جلد الوجه، وهذا ما يتطلب تدخل جراحي بمهارة لترميم الأنف، وفقًا حديثه لـ«هن».

وتابع أستاذ جراحة التجميل أن هذه العمليات تستغرق من 4 إلى 5 مراحل وفي بعض الحالات يصل الأمر إلى استغراق 3 سنوات، مشيرًا إلى أن المريض يعمل على تغطية منطقة الأنف بالأربطة الطبية ويمنع عن الظهور، نتيجة وجود تشوهات وعدم اكتمال العمليات.

واللجوء لهذه العمليات ربما يتعدد أسبابه منها التدخل الجراحي غير السليم في الوجه، من خلال الأسنان أو الحقن الموضوعية للجلد، ما يؤدي إلى التهابات خلاوية في أنسجة جلد الوجه، ويتطلب ذلك الحصول على مضادات حيوية قوية للتخلص منها.

وتابع «كامل» أن عمليات ترميم الأنف، تتوقف على مهارة الطبيب في علاج وترميم الأنسجة، موضحًا بأن هذه العمليات لم تظهر نتيجتها على وجه السرعة إذ أنها تستغرق سنوات.

زرع غضاريف الأذن في الأنف

وعن الحصول على غضاريف من الأذن لإعادة بناء الأنف، أوضح «كامل» أن هذه الحالة تتطلب إجراء عملية تجميل وترميم، ولا تنطبق على بناء الأنف من جديد.

وأوضح «كامل» أنه من المعروف في الأوساط الطبية، أن التقنيات الحديثة في عمليات تجميل الأنف، وخصوصًا تقنية تجميل الأنف المجسم لا يحتاج الطبيب فيها إلى استخدام غضاريف من الأذن لاستخدامها في تجميل الانف، حيث أن هذه الطريقة باتت من الطرق التقليدية القديمة.

ولفت إلى أن عملية تجميل الأنف الحديثة يجري فيها استخدام الغضاريف الموجودة السليمة بالأنف ذاتها، وأيضًا استخدام الخلايا الجذعية.