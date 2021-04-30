طريقة عمل صينية السمك الماكريل في المنزل.. وجبة مفضلة لمحبي المأكولات البحرية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد الأسماك من أكثر الأكلات التي تحتوي على عناصر غذائية هامة، أبرزها عنصر الفسفور الذي يساعد على تقوية الذاكرة وتعزيز التركيز لدى الكثيرين، وبشكل خاص الذين يعانون من بوادر مرض الزهايمر، ويحرص الكثير من الصائمين خلال شهر رمضان على التنوع في الأكلات المختفة التي يتم إعدادها لمائدة الإفطار.

ويفضل محبي الأسماك تناولها بأشكال كثيرة ومختلفة وبطرق متعددة، وتعد صينية السمك الماكريل من الأطباق المهمة واللذيذة التي تحرص السيدات على إعدادها، ونرصد من خلال هذا التقرير طريقة عمل صينية السمك الماكريل، وفق خبير الطبخ الشيف هشام السيد من خلال برنامجه «شبكة وسنارة»، الذي يتم إذاعته على قناة CBC سفرة، كالتالي:

مقادير عمل صينية السمك الماكريل

- سمك ماكريل

- بصل مفروم

- فلفل حار

- جزر مبشور

- ثوم مفروم

- كرفس

- خل

- طماطم

- ليمون

- بقدونس مفروم

- ملح

- فلفل أسود

- زيت

طريقة عمل صينية السمك الماكريل

- بعد غسله وتنظيفه يتم تقطيع السمك قطع كبيرة «جزل».

- يتم خلط الجزر المبشور مع البصل المفروم والكرفس والبقدونس والطماطم والثوم.

- يضاف إليها الفلفل الحار والخل وزيت الزيتون وملح وفلفل.

- يتم تتبيل قطع السمك بالتتبيلة.

- ثم بعد ذلك يتم وضع السمك في صينية ثم بعد ذلك يتم وضعها في فرن.

- وبعد ذلك يتم وضعها فرن ساخن حتى تنضج.

- ثم تقدم ساخنة مع رشة بقدونس.

وهناك عدد من الطرق الأخرى التي يتم إعداد تلك الأكلة بها باستخدام محتويات أخرى، كما يمكن عمل صينية السمك بعدد من الأنواع الأخرى مثل سمك التونة والسمك الذي يتم صنع الملوحة به، ولكن سمك الماكريل يعد هو الأكثر شيوعا في تلك الوجبة.