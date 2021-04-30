إذا كنت تشعر بالضعف بعد التعافي من كورونا.. هذا ما عليك فعله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعاني بعض المرضى بعد التعافي من الإصابة بكورونا بحالة من الضعف، فيستغرق المرضى الذين يعانون من أعراض COVID-19 الخفيفة حوالي أسبوعين للتعافي، بينما يستغرق المرضى المصابون بعدوى متوسطة وحادة حوالي أربعة أسابيع للتعافي، ولكن حتى بعد التعافي من فيروس COVID، يعاني معظم الأشخاص من ضعف في الجسم، في مثل هذه الحالة، يجب على الناس الاعتناء بالأشياء الأساسية مثل الأكل الصحي والحفاظ على رطوبتهم من أجل التعافي بشكل أسرع.

إذا كنت شخصًا تعافى من مرض كوفيد أو إذا كان لديك شخص في عائلتك تعافى، فإليك ما يمكنك فعله للتغلب على الضعف المرتبط بعدوى الفيروس التاجي، بحسب ما ذكر موقع timesofindia.

-تناول مجموعة متنوعة من الفاكهة

تأكد من بدء يومك بطبق من الفواكه الطازجة مثل الرمان والبرتقال والتفاح والبابايا، يمكنك أيضًا تضمين فواكه أخرى من اختيارك، كما يمكنك أيضًا تجربة شرب عصير الفاكهة الذي يمكن أن يساعد في التخلص من الضعف، وإذا أمكن، يمكنك تناول الفاكهة النيئة في الصباح وعصير الفاكهة أثناء المساء لزيادة استهلاكك.

-اشرب حليب دافئ

اشرب الحليب الدافئ مع الكركم قبل النوم ليلاً، يساعد الحليب في تقوية العظام وإزالة الضعف من الجسم.

-تناول مجموعة متنوعة من الخضار

استهلاك الخضار ضروري للجسم، يجب على المرء أن يأكل أنواعًا مختلفة من الخضار، يمكن للمرء أيضًا شرب عصير الخضار الذي يشمل السبانخ والجزر والطماطم وعصير الشمندر، فهي غنية بالمعادن والفيتامينات، مما يجعلك تشعر بالنشاط.

-تناول الأطعمة الغنية بالبروتين ومضادات الأكسدة

إن تناول نظام غذائي غني بالبروتين مهم لتحقيق الشفاء الصحي والسريع، تناول الأشياء التي يسهل هضمها حتى لا يضطر الجسم الضعيف إلى العمل الجاد لهضم الطعام.

-استنشاق البخار

ثبت أن تناول البخار بماء الطائرة مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا مفيد في علاج أعراض مثل البرد والسعال والاحتقان، فقد يساعد استنشاق البخار في تقليل مشاكل الجهاز التنفسي واحتقان الممرات الأنفية والممرات الهوائية.

-الفيتامينات

استمر في تناول الفيتامينات المتعددة وفيتامين ج وأقراص الزنك على النحو الذي أوصى به الطبيب، لا تتوقف عن تناول الدواء فقط لأنك أجريت اختبارًا سلبيًا لـ COVID-19. يمكن أن يساعد تناول الفيتامينات المتعددة بانتظام في إزالة السموم من الجسم.

-حافظ على رطوبتك

على الرغم من أنك قد لا ترغب في شرب الكثير من الماء، فمن المهم للغاية أن تحافظ على رطوبتك جيدًا، بصرف النظر عن الماء، يمكنك أيضًا شرب ماء جوز الهند والعصائر وما إلى ذلك.

-لا تضغط على نفسك

حتى بعد أن يأتي تقرير COVID سلبيًا، لا تضع الكثير من ضغط العمل على نفسك، قد تستمر بعض المشاكل حتى بعد تقرير سلبي، لذا امش قليلاً ولا تمارس الكثير من التمارين لبضعة أيام.

-أترك مسافة

حتى بعد التعافي، قم بفحص مستويات الأكسجين لديك وحافظ على مسافة بينك وبين أفراد عائلتك لبضعة أيام، ارتدِ قناعًا في المنزل واسترح لمدة 10 أيام على الأقل بعد تقرير كورونا الخاص بك سلبيًا.

-مارس تمارين الرئة

من الأهمية بمكان أن تقوم بتمارين الرئة بعد التعافي من COVID لتقوية رئتيك، من تمارين التنفس البسيطة اليوغي إلى نفخ الشموع واستخدام مقياس التنفس، يمكن للمرء الاختيار من بين تمارين تقوية الرئة المختلفة.

-إبقى إيجابيا

أنت محارب وقد قاومت عدوى شديدة، لكن في بعض الأحيان، حتى بعد الشفاء، قد تشعر بالقلق أو الاكتئاب أو الصدمة بشأن ما حدث بالفعل، للعناية بصحتك العقلية، تأكد من التأمل والقيام بالأشياء التي تحبها لتحافظ على نفسك إيجابيًا.



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