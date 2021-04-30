الامارات | مروحية «ناسا» على المريخ.. لماذا تعثرت الطلعة الرابعة؟

شكرا لقرائتكم خبر عن مروحية «ناسا» على المريخ.. لماذا تعثرت الطلعة الرابعة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرجئت الطلعة الرابعة لمروحية «إنجينيويتي» المصغّرة التابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) فوق المريخ، أمس، وعزت الوكالة ذلك إلى مشكلة تقنية، وتعهدت بالمحاولة مرة جديدة اليوم.

وقالت «ناسا» في بيان: «المروحية آمنة وتعمل جيداً» مضيفة أن الطائرة فشلت في الانتقال إلى «وضعية الطيران». ويخطط الفريق المسؤول عن المروحية لمحاولة جديدة اليوم.

ويعتقد أن المشكلة التقنية هذه هي نفسها التي أخرت رحلة «إنجينيويتي» الأولى، وهي أول مركبة مزودة بمحرك تحلق فوق كوكب آخر.

وتابعت «ناسا»: «لن يمنع التأخير الذي حصل الرحلات المستقبلية».

وستنتهي مهمة المروحية في غضون شهر من أجل السماح لـ«بيرسيفيرنس» التي حملت المروحية التي تزن 1,8 كيلوغرام إلى المريخ، بالعودة إلى مهمتها الرئيسة: البحث عن علامات حياة ميكروبية سابقة على المريخ.

ونجحت «إنجينيويتي» الأحد الماضي في التحليق لمرة ثالثة فوق المريخ، وتحركت أبعد وأسرع من أي وقت مضى وبلغت ذروة سرعتها نحو 6,6 أقدام (متران) في الثانية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news