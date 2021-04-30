طريقة عمل السمك البوري المشوي في المنزل.. وصفة سهلة ولذيذة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحرص الكثير من السيدات خلال شهر رمضان الكريم، على إعداد الكثير من الأكلات المختلفة والمتنوعة بين اللحوم والدواجن والطيور والأسماك على مائدة الإفطار، بالإضافة إلى الأصناف الخفيفة مثل الجبن والفول والخضروات والزبادي على مائدة السحور.

وخلال ساعات الصيام يحتاج الجسم إلى تناول الكثير من الأصناف المختلفة التي تحتوي على البروتينات والفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم، وتعد الأسماك من أكثر الوجبات التي يحرص الصائمين على تناولها، نظرا لاحتواءها على نسبة عاليه من عنصر الفسفور الذي يعزز من الذاكرة والتركيز خلال ساعات الصيام.

ونرصد من خلال هذا التقرير طريقة عمل السمك البوري المشوي وفق خبيرة الطبخ الشيف نجلاء الشرشابي من خلال برنامجها «على قد الإيد»، الذي يتم إذاعته عبر شاشة CBC سفرة، كالتالي:

مقادير عمل سمك بوري مشوي

- سمك بوري حسب عدد متناولي الوجبة أو حسب الكمية المطلوبة

- كمون ناعم

- عصير ليمون

- ثوم

- ملح

- شطة ناعمة

- شرائح ليمون

طماطم شرائح

- بصل شرائح

- فلفل أخضر

- رومى شرائح

- زيت

طريقة عمل السمك البوري المشوي

- اخلطي الثوم مع عصير الليمون والملح والشطة والكمون وتبلي بها السمك من الداخل والخارج.

- احشي السمك بشرائح الفلفل والبصل والطماطم وضعي على الوجة شرائح الليمون.

- ضعي مقدار من خليط الخضار أسفل السمكة في بايركس، وأدخليها الفرن حتى النضج وقدميها.

وهناك الكثير من أنواع السمك المختلفة التي يفضلها محبي السمك، منها ما يفضلونه في الشواء ومنها ما يفضلونه في القلي بالزيت ومنها ما يفضلونه في تناول شوربة السي فود، ويعد السمك البوري من أكثر الأسماك التي يفضلها الكثير في الشواء.