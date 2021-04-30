طريقة عمل أرز الصيادية البني.. «زي المحلات» خطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

في شم النسيم يمكن تناول الأسماك بأنواعها المختلفة، بدلا من الفسيخ والرنجة، وعادة يتم طهي الأرز مع وجبات الأسماك المختلفة، وفيما يلي طريقة عمل أرز الصيادية، الذي يفضل أكله مع الأسماك، ويطهى بالبصل.

طريقة عمل أرز الصيادية

المقادير

بصلة كبيرة، مفرومة ناعم.

ثوم مفروم.

كرفس مفروم «اختياري».

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

ملعقة صغيرة كمون.

2 ملعقة زيت نباتي.

رشة جوزة الطيب.

2 ملعقة صغيرة سكر.

2 كوب ونصف ماء.

2 كوب أرز مصري مغسول ومصفى.

طريقة عمل أزر الصيادية البني

يحمر البصل في الزيت حتى يقترب لونه من البني.

يضاف الكرفس والثوم ويقلب حتى يلين الكرفس ويصبح لون البصل بني غامق.

تضاف الصلصة والسكر أو الكاتشب ويستمر التقليب لدقيقة.

يضاف الأرز ويقلب مع الخليط حتى تمتج المكونات.

يضاف الماء المغلي ويغطي القدر حتى يتشرب الأرز.

تخفض درجة الحرارة ويترك 20 دقيقة حتي ينضج.

يقدم ساخن مع أطباق السمك المتنوعة ويزين بأوراق الكزبرة أو البقدونس.