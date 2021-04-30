أبرز تصريحات نيللي كريم في شيخ الحارة والجريئة: قلبت العربية بأخويا وخوفت يقتل جوزي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت الفنانة نيللي كريم، ضيفة على برنامج «شيخ الحارة والجريئة» للمخرجة إيناس الدغيدي، أمس الخميس، وكشفت عن بعض الأسرار في حياتها الشخصية لأول مرة، كما تطرقت للحديث عن زيجاتها وأسباب انفصالها.

وفي التقرير التالي يرصد «هن» أبرز التصريحات التي ذكرتها الفنانة نيللي كريم مع المخرجة إيناس الدغيدي.

تصريحات نيللي كريم

- تزوجت دون علم أهلها، حين كان عمرها 17 عاما، وليست نادمة على هذا القرار، «ولو بنتي عملت كده هقتها»، موضحة أن رفض أهلها كان بسبب صغر سنها، وليس رفضا للشخص في حدا ذاته، وأنجبت منه ولدين كريم ويوسف.

- صارحت أخيها بزواجها أثناء عودتهما من الإسكندرية، «وقالي هقتله، وخفت لحسن يعمل كده فعلًا، وبعدين مسكت دركسيون العربية وقلبت العربية 8 مرات في الصحراء، ومبقاش فيه عربية، وهو أتخض من رد فعلي لأني جريئة، وولادي بيسمعوا الكلام ده لأول مرة».

- مفيش راجل عنده كلمة، والرجولة مواقف ووعد وكلام وتصرفات، وفيه كلام رجالة ورجالة أي كلام.

- مكنش في عنف زوجي مع جوزي السابق وكان سوء تفاهم وزي اتنين بيطلقوا، والنكد كان نتيجة عدم التفاهم فكنا بنكد على بعض، عشان كان في حاجات مختلفين فيها كتير وأنا اللي طلبت الطلاق.

- أنا نكدي أجنبي مش مصري، ودا أوحش لأنه بيقلب بسكوت، وباخد قرارت في سكوت وفجأة، وأعمل النتيجة على طول على الترابيزة.

- مفيش رجل عربي كان عاوز يتجوزني ومواصفات شريك عمري غير موجودة والرجولة مواقف ووعود وتصرفات.

- محدش عرض عليا بوسة، والإسكربت مبقاش مكتوب فيه بوسة، أجيب أنا البوسة من عندي، لسه متعرضش عليا بوس في الأفلام، وأنا مع الدراما الحقيقية والمشاهد التي تخدم العمل.

- معنديش عقدة من الزواج وممكن أتزوج تاني بس خائفة من الارتباط.