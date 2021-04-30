طريقة عمل الجمبري المقلي كرسبي زي المطاعم بطريقة سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع الاحتفال بشم النسيم في كل عام، يقبل المواطنون على أكل الرنجة والفسيخ، ولكن موعد شم النسيم هذا العام مختلف بسبب قدومه الإثنين المقبل خلال شهر رمضان، لذلك يبحث الأشخاص عن أكلات بديلة، مثل الجمبري والسمك والمأكولات البحرية، وعن طريق عملها في المنزل.

ويقدم «هن» طريقة عمل الجمبري المقلي كرسبي في البيت بسهولة.

المقادير

كيلو جمبري مقشر.

ملعقة كبيرة نشا.

كوب ونصف دقيق.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

بيضة.

2 ملعقة كبيرة ليمون.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

3 ملاعقة كبيرة بقدونس مفروم للتزيين.

زيت نباتي للقلي.

طريقة عمل الجمبري المقلي

يغسل الجمبري ويوضع في وعاء.

يزال العرق الخلفي من ظهر الجمبري.

يضاف إليه الخل والليمون والكمون والثوم والبصل البودر والبابريكا ويقلب جيدًا.

يوضع الجمبري بالتتبيلة في الثلاجة لمدة ساعتين.

بعد خروجه من الثلاجة، يوضع البيض والملح والفلفل على الجمبري ويقلب الخليط.

يوضع الدقيق والنشا والبكينج بودر ويخلط جيدا.

يوضع الجمبري في خلطة الدقيق، ويجب التأكد من تغطية الجمبري من جميع الجهات بخلطة الدقيق.

يوضع الجمبري في صينية ثم يدخل الفريزر لمدة 15 دقيقة.

في مقلاة بها زيت غزير على النار، يقلى الجمبري حتى يصبح لونه ذهبيًا.

يقدم الجمبري ساخنًا ويزين الوجه بالبقدونس.