الامارات | اتهام 5 أشخاص بخطف كلبي ليدي جاجا تحت تهديد السلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام 5 أشخاص بخطف كلبي ليدي جاجا تحت تهديد السلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مكتب المدعي العام في لوس انجليس أمس إنه تم توجيه اتهامات لخمسة أشخاص بالشروع في القتل والسرقة وجرائم أخرى تتعلق بخطف كلبي ليدي جاجا تحت تهديد السلاح في فبراير الماضي وإطلاق النار على الشخص المسؤول عنهما.

وقالت الشرطة في بيان منفصل إن أربعة من المعتقلين الخمسة أعضاء معروفون في عصابة. أما الشخص الخامس وهو امرأة فكانت هي من أبلغ أنها عثرت على الكلاب وأعادتها ولكن وجهت لها تهمة حيازة أشياء مسروقة. وأعيد الكلبان بعد يومين من سرقتهما في هوليوود.

وخُطف الكلبان وهما من نوع البولدوج الفرنسي ليلا بعد إصابة المسؤول عنهما برصاصة في صدره. وأعيد الكلبان بعد أن عرضت جاجا مكافأة قدرها 500 ألف دولار.

وقالت شرطة لوس انجليس أمس إن المحققين لا يعتقدون أن المشتبه بهم كانوا يستهدفون الضحية بسبب صاحبة الكلاب.

وقال البيان "ولكن الأدلة تشير إلى أن المشتبه بهم كانوا يعرفون القيمة الكبيرة لنوع الكلاب وكان الدافع وراء السرقة".

وكانت جاجا تصور في روما عندما حدثت السرقة.

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