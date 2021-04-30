الامارات | أسد يهرب من حديقة حيوان وزير الداخلية السابق في أرض الصومال!

شكرا لقرائتكم خبر عن أسد يهرب من حديقة حيوان وزير الداخلية السابق في أرض الصومال! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبحث الشرطة في أرض الصومال عن أسد هرب من حديقة حيوان في هرجيسا، أكبر مدن المنطقة، امس الخميس.

وقال نائب رئيس بلدية المدينة، عبد العزيز أجاوين، خلال مؤتمر صحفي، إن عملية بحث مكثفة عن الحيوان المفترس قد بدأت.

وأضاف أجاوين أنه تم مطالبة ما يقرب من مليوني شخص من سكان العاصمة الفعلية للدولة المستقلة في شمال الصومال، عدم مغادرة منازلهم بسبب مخاوف على سلامتهم.

وتعتبر حديقة الحيوان، التي تعد الأسود عنصر جذب رئيسي فيها، مكانا محببا في المدينة ويمتلكها وزير الداخلية السابق علي محمد.

وأرض الصومال، التي يبلغ عدد سكانها 9ر3 مليون نسمة، جزءً لا يتجزأ من الصومال من جانب حكومة مقديشو. وأعلنت استقلالها في عام 1991، لكن لم يُعترف بها كدولة من قبل المجتمع الدولي.



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