فساتين زفاف مطرزة بالأحجار موضة 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 أبريل 2021 10:34 صباحاً - لم تعد تقتصر ألوان فساتين الزفاف على الأبيض أو الأوف وايت، بل اتسعت لائحة ألوان فساتين زفاف عروس 2021 وأصبح الذهبي من أكثر ألوان فساتين الزفاف رواجاً خاصة لعروس الصيف وصاحبة السحنة السمراء يليق بها هذا اللون من الفساتين. رصدنا لك عروستنا 5 فساتين مطرزة بالذهبي لتتألقي يوم فرحك بهذه الصيحة الفخمة:

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فستان إيلي صعب

إيلي صعب

أطلق المصمم إيلي صعب مجموعة فساتين هوت كوتور لموسم 2021، ومن بينها فساتين سهرة فخمة انتهت هذه المجموعة بفستان زفاف فخم أيضاً مطرز باللون الذهبي مع تصميم التنورة المنفوشة والأكمام المنسدلة. لفتتنا الطرحة التي تزينت بتوربان غطى شعر العروس مع تطريزات برّاقة.

رامي قاضي

رامي قاضي

فستان رامي قاصي لعروس 2021 تنوعت فيه ألوان تطريزات الفستان بين الذهبي الفضي وتألقت العروس بفستان من دون أكمام مع طرحة طويلة لامست الأرض مع تطريزات ذهبية مميزة عند الأطراف.

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