«في السبعينيات».. مشاعر حب جارفة تجمع الرئيس الأمريكي وزوجته «قطفلها ورده»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يبلغ من العمر«79 عاما» ويتولي رئاسة أهم وأقوى دولة على مستوى العالم، إلا أن ذلك لم يمنعه من إظهار حبه وولعه الشديد بزوجته «70 عاما»، أنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي جذب اهتمام وسائل الإعلام بحركته الرومانسية بقطفه زهرة من فناء «البيت الأبيض» وإعطائها لزوجته جيل.

جذب الرئيس الأمريكي، جو بايدن «79 عاما»، اهتمام وسائل الإعلام والمتابعين بحركته الرومانسية تجاه زوجته، جيل بايدن، حيث قطف لها زهرة من فناء «البيت الأبيض» خلال توجههما إلى ولاية «جورجيا» الواقعة في جنوبي شرق الولايات المتحدة.

«جو بايدن» من مواليد 20 نوفمبر 1942، بينما جيل ولدت في 3 يونيو 1951.

بايدن وجيل متزوجان منذ عام 1977شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، ذكرت أن بايدن وجيل متزوجان منذ عام 1977، وأظهر مقطع فيديو لحظة انحناء الرئيس، أثناء مغادرة جو وجيل بايدن، «البيت الأبيض» خلال توجههما إلى المروحية رقم واحد ليقطف زهرة هندباء ويقدمها لزوجته التي قبلت هذه الهدية.

وسافر الرئيس والسيدة الأولى، يوم أمس الخميس، الذي يصادف مرور 100 يوم منذ انتقالهما لـ«البيت الأبيض»، إلى مدينة «أتلانتا» في ولاية جورجيا حيث كان من المقرر أن يلقي بايدن خطابا أمام حشد من أنصاره.

وفي 12 فبراير الماضي، زينت جيل، الحديقة الشمالية لـ«البيت الأبيض» بمناسبة عيد الحب، ووضعت السيدة الأمريكية الأولى، قلوبا كبيرة بالألوان الأحمر والوردي والأبيض في الحديقة، والمغطاة بكلمات شفاء ورحمة وأمل وشجاعة وحب، فيما قام بايدن مع زوجته وكلبيهما ميجور وتشامب بالتجول في الحديقة لمتابعة زينات عيد الحب، وتبادلا محادثات مع مجموعة من المراسلين.

وقال بايدن، إن عيد الحب هو اليوم المفضل لزوجته، كما مازح الرئيس الأمريكي، زوجته جيل، أمام المراسلين حول أي شخص منهما يحب الآخر أكثر، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وكانت زوجة الرئيس الأمريكي، رسمت «جو يحب جيل» على جميع نوافذ مكتبه بمناسبة «عيد الحب» في عام 2009، وفقا لما ذكرته موقع «انسايدر».