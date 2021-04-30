الحلي الضخمة تتربع على عرش الموضة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

تتربع الحلي الضخمة (Chunky Jewelry) تتربع على عرش الموضة في صيف 2021 لتمنح المرأة إطلالة جذابة تنطق بالفخامة والأبهة.

وأوضحت مجلة "Elle" أن الحلي الذهبية والفضية تطل هذا الموسم بتصاميم ضخمة تستلهم روح موضة التسعينيات الجذابة؛ حيث تأتي الأساور والقلائد والأقراط والخواتم بأحجام كبيرة لتمنح المرأة إطلالة لافتة للأنظار تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن ارتداء الحلي الضخمة يتطلب أن يتمتع المكياج بالبساطة والهدوء للحصول على إطلالة مناسبة للحياة اليومية وبعيدة عن التكلف والمبالغة.