حقائق عن مواليد برج الثور.. «جدع ومبيسامحش وواقعي في حل مشاكله»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من 21 إبريل وحتى 21 مايو، هى أيام مواليد برج الثور، حيث يتميز الأشخاص مواليد هذا البرج بعدة صفات، من بينها: « قائد ناجح ومخلص فى عمله»، وغالبا ما يسعى مواليد الثور إلى معرفة صفات وسمات واختيارات الشخصية وفقا للتوقعات الفلكية.

وفي حديثها لـ«هن» عرضت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج مجموعة حقائق تلائم مواليد برج الثور.

جدع لما بيحب

ينظر أصحاب هذا البرج إلى الحب على أنه متعة وسبب للحياة، ودائما ما يبحثون عن شخص مسالم يرغب الاستمتاع بالحياة والحب.

أكتر لون بيحبوه

ويفضل أصحاب برج الثور دائمًا ألوان الباستيل الهادئة مثل اللون اللبني ولون البينك الفاتح، وأيضًا اللون الأخضر لأنه برج ترابي ويميل إلى ألوان الأرض.

لما بيقع في مشكلة

تكون الحلول العملية والواقعية هي الخيار الأول لأصحاب برج الثور، كما أنهم يبتعدون عن الخيال، ويفضلون التركيز على المكاسب المادية.

مع اكتئاب الشتاء

الانعزال التام والاستمتاع بالحياة بمفردهم، هو ما يفعله أصحاب الثور حتى تنتهي مرحلة الاكتئاب.

لو غضبان

التهام الطعام والتفكير في الانتقام من الشخص الذي أغضب.

مبيسامحش

إذا فقد أصحاب الثور الثقة في الشخص، من الصعب أن يجددها مرة أخرى، لكنه يعمل على إظهار التسامح ولذلك لأنه يحرص على مصالحة مع الطرف الآخر.

هيخون مراته

الشهوة والرغبة الجنسية من صفات رجل الثور، فإذا لم تلبي زوجته هذه الرغبات يلجأ إلى خيانتها.

لما يكون أب

يتميز رجل الثور بالاعتماد عليه بشكل جيد والعطف على أولاده، ويعلم أولاده كيفية توفير النقود.