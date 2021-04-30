«تخصص خيانة».. سينتيا خليفة تثير الجدل بتشابه أدوارها في دراما رمضان 2021

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار النصف الأول من شهر رمضان 2021، تصدرت الكثير من المسلسلات مواقع البحث بمشاهد ومواقف مختلفة ومتنوعة، وكان من أهم تلك المسلسلات «حرب أهلية» للفنانة يسرا وأروى جودة وباسل خياط وجميلة عوض، وأثارت الممثلة سينتيا خليفة الجدل بمشاهدها ودورها الذي تقدمه في المسلسل، إذ أن دورها في حرب أهلية مطابق تمام لدورها في مسلسل «ضد الكسر» للفنانة نيللي كريم ومحمد فراج وتارا عماد.

وتؤدي الفنانة سينتيا خليفة نفس دور الفتاة التي يخون البطل زوجته معها في المسلسلين، وهو حرب أهلية وضد الكسر، وبعد عرض الحلقات الخاصة بهم خلال الـ15 يوما الأولى من شهر رمضان، تداول الكثير من المشاهدين والمتابعين معلقين أنه لم يكن هناك تشابه في الدور فقط، ولكن في المشاهد أيضا.

تشابه مشهد اكتشاف الخيانة في مسلسل حرب أهلية وضد الكسر

ونشر مشاهدون مقاطع مختلفة من المسلسلين لمشهد اكتشاف الزوجة خيانة زوجها بنفس الطريقة، سواء كانت الفنانة أروى جودة في مسلسل حرب أهلية أو الفنانة نيللي كريم في مسلسل ضد الكسر، إذ أنهم اكتشفوا خيانة أزواجهم مع الفنانة سينتيا خليفة من خلال استخدام سماعة الهاتف المحمول الخاص بهم لاستماع الحديث الذي يدور بينهم بعد زيارتها لمنزل كلا منهم.

الجمهور عن دورها في المسلسلين: تخصص خيانة

وجاءت تعليقات المشاهدين على التشابه بين أدوارها بعد إشادتهم بأداءاها في كلا الدورين، «هي تخصص خيانة في المسلسلات السنة دي ولا أيه.. عامله نفس الدورين في المسلسلين.. نفس المشاهد ونفس طريقة اكتشاف الخيانة».

واستمرت المقارنات بين دور الفنانة سينتيا خليفة في المسلسلين، إذ أن تكرار المشاهد بهم لافت للأنظار بشكل كبير حسب تعليقات المشاهدين على السوشيال ميديا، الذين لم يكتفوا بالمقارنة بين دورها ومشهد اكتشاف الخيانة فقط، ولكنهم ربطوا عدد من المشاهد الأخرى والتي كان من بينها مشهد ذهاب سينتيا خليفة لمنزل البطلة والبطلة ما جعل الزوج يتعرض للقلق حول ذهاباها، متخوفين من أقوالها أم زوجاتهم، وعلق أحدهم قائلا «هو هو نفس الدور كنتوا حطيتوا نفس المشاهد في المسلسلين بقى».