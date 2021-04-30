في اليوم العالمي للرقص.. مواقف أثارت بها راقصات الجدل: حجاب وزواج عرفي ومعاكسة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بالتزامن مع اليوم العالمي للرقص، حيث تحتفل الكثير من الدول التي تهتم بالرقص الشرقي به يوم 29 أبريل من كل عام، أثار عدد من الراقصات الجدل على الساحة الفنية ومواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التي يجري إذاعتها على القنوات الفضائية خلال الأيام القليلة الماضية بصور وقضايا مختلفة.

وقبل يوم واحد من الاحتفال باليوم العالمي للرقص، استضافت الإعلامية الكبيرة إيناس الدغيدي الفنانة والراقصة الشهيرة نجوى فؤاد خلال برنامجها «شيخ الحارة والجريئة» الذي يجري إذاعته على شاشة القاهرة والناس.

نجوى فؤاد تثير الجدل بعلاقتها بحقيقة زواجها العرفي

وأثارت الفنانة نجوى فؤاد الجدل بعدد من التصريحات المهمة منها أن رشدي أباظة لم يعترف بها كأنثى، فضلا عن إنكارها لزواجها من محمد الملا عرفيا، بالإضافة إلى تصريحاتها حول علاقتها بأحمد رمزي، وعقب انتهاء الحلقة تداول الكثيرون تلك التصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

صافينار تثير الجدل برسائل صالح جمعة

وقبل تلك الحلقة بأيام قليلة، استضافت الإعلامية إيناس الدغيدي خلال برنامجها السابق ذكرة الراقصة صافينار، والتي أثارت الجدل بتصريحاتها حول معرفتها بصالح جمعة، إذ أنها أنكرت أنها تعرفه أو تعرف شكله على الإطلاق، ولكنه قام بمراسلتها ثم حذف رسائله لتظل رسائلها هي فقط في الشات الخاص بهم، مشيرة إلى أنها تفاجأت عندما علمت أنه يقول إن صافينار لا تكف عن إرسال رسائل المغازلة له وهي لا تعرفه على الإطلاق.

فيفي عبده تثير الجدل بقرار عودتها للرقص

وكان للفنانة فيفي عبدة نصيب من إثارة الجدل، إذ أنها أعلنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي نيتها للعودة في الرقص، مشيرة إلى أن ذلك القرار لم يكن وليد اللحظة، إذ أنها كانت تصور عددا كبيرا من الفيديوهات لها أثناء أدائها الرقص الاستعراضي، وكانت تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إثارتها الجدل بنشرها للكثير من الصور كانت أبرزها تلك التي كانت ترتدي خلالها كاش مايوه ونظارة سوداء.

جوهرة تثير الجدل بالجلباب والحجاب

كما أثارت الراقصة جوهرة حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عندما نشرت صور لها عبر حسابها وهي ترتدي الجلباب والحجاب من أمام مسجد الميناء، والذي يعد أشهر مساجد البحر الأحمر.