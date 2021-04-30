حورية فرغلي في ظهورها الأول بعد الجراحة: الحمد لله (صورة)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في ظهورها الأول منذ خضوعها لجراحة بالأنف، طلت الفنانة حورية فرغلي، على جمهورها، عبر حسابها الشخصي على تطبيق «انستجرام»، لتكشف عن شكلها كيف أصبح، بعد أن خضعت في الفترة الأخيرة لعملية جراحية، بغرض إعادة شكل أنفها كما كان، بعد أن تغير بشكل كبير بعد أكثر من عملية جراحية خضعت لها.

وكانت قد أوضحت «حورية»، في تصريحات تلفزيونية، منذ قرابة الأسبوعين، أنها خضعت لثلاث عمليات جراحية، وتبقى لها جراحة أخرى ستخضع لها، لتبدأ في فترة نقاهة بعد تلك العمليات، على أن تعود لمصر من جديد بعد حوالي عشرة أيام وقت تلك التصريحات.

وتعرضت بطلة مسلسل «ساحرة الجنوب»، إلى موجة من التنمر على شكل أنفها، بعد أن أجرت له أكثر من عملية جراحية، حيث أكد كثيرون أنها فقدت جمالها بعد تلك العمليات، وأشاروا حينها أنها كانت عمليات تجميلية بغرض تصغير أنفها، في حين وصل الأمر مع البعض إلى التنمر على شكل وجهها بعد تلك العمليات، وهو ما أدخلها في حالة حزن كبيرة، لدرجة أنها لم تكن تستطيع أن تنظر إلى المرآة.

وخلال تلك الموجة من التنمر، أكدت «حورية» أنها لم تخضع إلى أي عمليات تجميلية، وإنما كل العمليات الجراحية التي أجرتها في أنفها، كانت بسبب حادث نتيجة سقوطها من أعلى حصان كانت تمتطيه، وبعدها أجرت عملية جراحية في أنفها، لكنها باءت بالفشل وأصبحت لا تستطيع التنفس بشكل سليم، وعلى أثره قامت بأكثر من عملية أخرى قبل أن تصل لهذا الشكل، الذي جعل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتنمرون عليها بسببه.