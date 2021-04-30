تأخر الإنجاب 6 سنوات.. معجزة طبية تنهي يأس سيدة وتحقق حلم الأمومة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

آلام نفسية حاصرتها على مدار سنوات في رحلة طويلة في الحياة، من طبيب إلى أخصائي، ومن عيادة إلى مستشفى، ومن استشارة عبر الهاتف إلى استماع لنصائح الأطباء على القنوات الفضائية، عانت خلالها «س. أ 32 سنة»، معاناة شديدة بحثًا عن الإنجاب، وحلم الأمومة التي تحلم بها كل سيدة تتزوج، ومع مرور السنين، يزداد الألم، ويسيطر التوتر على الأسرة، مع زيادة التمسك بالأمل، في تحقيق حلم الأمومة والأبوة لدى الزوج والزوجة، حتى وصلا إلى بر الأمان، بإنجاب توأم.

معجزة طبية تحقق حلم الإنجاب لأسرة محرومة

عيوب خلقية في الرحم، منع الإنجاب وبعض المشاكل الصحية كانت عليها الحالة حسب الدكتور محمد الحوفي أخصائي النساء والتوليد بمطروح، الذي قال لـ«الوطن»: «حضر الزوج والزوجة، بعد رحلة استمرت 6 سنوات يبحثان عن الإنجاب، وبتوقيع الكشف الطبي على السيدة، وفحص الأشعة والتحاليل، كشفت عن معاناتها من وجود، رحم به عيب خلقي ذو قرن، وعدم وجود أنبوبة من الاثنين، وأخرى مسدودة، وتجويف، والرحم ضيق جدا لا يساعد على تكملة الحمل، ويعرض لولادة مبكرة في الشهور الأولى، وتجلطات في الدم، وأجسام مضادة، ومشاكل صحية عديدة تسببت في منعها من الإنجاب خلال هذه الفترة».

إنجاب توأم يكسر يأس 6 سنوات

أجرى الطبيب المعالج الحوفي الذي لا يعرف اليأس أو المستحيل، الحقن المجهري، في ظل عدم علم السيدة أن هذه المشاكل لديها على الرغم من الرحلة الطويلة مع العديد من الأطباء، على مدار هذه السنوات، وحصل الحمل بعد طول انتظار، ومع المتابعة المستمرة، ثبت الحمل في رحمها، ووضعت طفلتان توأم، «حور وحياة»، وسط فرحة كبيرة من الأب «ع. ر 33 سنة»، والأم وهي والمولودتان، بحالة صحية ممتازة، ويجري متابعتها، كما يتابع الطفلتان طبيب أطفال.