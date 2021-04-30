توقعات الأبراج اليوم 30-4-2021: الحظ حليف السرطان.. ونصيحة للأسد



محمد اسماعيل - القاهرة - برج الحمل:

طاقة إيجابية وتغير رائع في علاقتك مع شريك حياتك.

برج الثور:

لديك طاقة حب وتسامح تجعلك في أفضل أيام حياتك.

برج الجوزاء:

يوم ملئ بالحب والرومانسيه مع شريك حياتك، استمتع قدر الإمكان.

برج السرطان:

الحظ حليفك على الصعيد المهني، ومكافأة مادية في الطريق إليك.

برج الأسد:

تشعر بالغضب والرفض، حاول تقبل حياتك أولا ثم تغيرها للأفضل.

برج العذراء:

تشعر برغبة شديدة في الدخول بمشروع جديد لتوسيع داخلك المادي.

برج الميزان:

فرصة عمل جديدة في الطريق إليك، حاول استغلال هذه الفرصة.

برج العقرب:

حاول التصرف بعقلانية عندما يتعلق الأمر بشريك حياتك.

برج القوس:

تحاول جذب أنظار الجميع، ولكن الأفضل التركيز في عملك.

برج الجدي:

عليك تحديد أهدافك والعمل على تنفيذها قدر الإمكان.

برج الدلو:

سيطر على غضبك وحاول التحلي بالصبر خاصة على الصعيد المهني.

برج الحوت:

تشعر بالحب والحنين اتجاه شريك حياتك، ربما عليك دعوته لعشاء رومانسي.