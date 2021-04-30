توقعات الأبراج اليوم 30-4-2021: الحظ حليف السرطان.. ونصيحة للأسد

محمد اسماعيل - القاهرة - برج الحمل:
طاقة إيجابية وتغير رائع في علاقتك مع شريك حياتك.
برج الثور:
لديك طاقة حب وتسامح تجعلك في أفضل أيام حياتك.
برج الجوزاء:
يوم ملئ بالحب والرومانسيه مع شريك حياتك، استمتع قدر الإمكان.
برج السرطان:
الحظ حليفك على الصعيد المهني، ومكافأة مادية في الطريق إليك.
برج الأسد:
تشعر بالغضب والرفض، حاول تقبل حياتك أولا ثم تغيرها للأفضل.
برج العذراء:
تشعر برغبة شديدة في الدخول بمشروع جديد لتوسيع داخلك المادي.
برج الميزان:
فرصة عمل جديدة في الطريق إليك، حاول استغلال هذه الفرصة.
برج العقرب:
حاول التصرف بعقلانية عندما يتعلق الأمر بشريك حياتك.
برج القوس:
تحاول جذب أنظار الجميع، ولكن الأفضل التركيز في عملك.
برج الجدي:
عليك تحديد أهدافك والعمل على تنفيذها قدر الإمكان.
برج الدلو:
سيطر على غضبك وحاول التحلي بالصبر خاصة على الصعيد المهني.
برج الحوت:
تشعر بالحب والحنين اتجاه شريك حياتك، ربما عليك دعوته لعشاء رومانسي.