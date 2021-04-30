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توقعات الأبراج اليوم 30-4-2021: الحظ حليف السرطان.. ونصيحة للأسد

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محمد اسماعيل - القاهرة - برج الحمل:
طاقة إيجابية وتغير رائع في علاقتك مع شريك حياتك.

برج الثور:
لديك طاقة حب وتسامح تجعلك في أفضل أيام حياتك.

برج الجوزاء:
يوم ملئ بالحب والرومانسيه مع شريك حياتك، استمتع قدر الإمكان.

برج السرطان:
الحظ حليفك على الصعيد المهني، ومكافأة مادية في الطريق إليك.

برج الأسد:
تشعر بالغضب والرفض، حاول تقبل حياتك أولا ثم تغيرها للأفضل.

برج العذراء:
تشعر برغبة شديدة في الدخول بمشروع جديد لتوسيع داخلك المادي.

برج الميزان:
فرصة عمل جديدة في الطريق إليك، حاول استغلال هذه الفرصة.

برج العقرب:
حاول التصرف بعقلانية عندما يتعلق الأمر بشريك حياتك.

برج القوس:
تحاول جذب أنظار الجميع، ولكن الأفضل التركيز في عملك.

برج الجدي:
عليك تحديد أهدافك والعمل على تنفيذها قدر الإمكان.

برج الدلو:
سيطر على غضبك وحاول التحلي بالصبر خاصة على الصعيد المهني.

برج الحوت:
تشعر بالحب والحنين اتجاه شريك حياتك، ربما عليك دعوته لعشاء رومانسي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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