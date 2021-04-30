«سارة» في لعبة نيوتن: أصولي من المنصورة واتهاجمت من الستات بسبب جواز مؤنس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشاهد متسلسلة، وحوار صادق، قد تعتقد للوهلة الأولى إنها بالفعل امرأة أجنبية، لا تستطيع التحدث بالعربية، ملامحها تشبه فتيات أوروبا، وهدوءها وطريقة حوارها، التي جذبت بهما الأنظار، استطاعت الفنانة الصاعدة آلاء سنان، التي جسدت شخصية «سارة» زوجة مؤنس بمسلسل «لعبة نيوتن»، لفت الانتباه بشكل كبير، حتى تصدرت البحث على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عقب رد فعلها حينما أخبرها زوجه بالزواج من منى زكي، لتبارك الزيجة على الفور، بل تقنع الأخيرة بالزواج من زوجها.

آلاء سنان، التي تظهر أمام الكاميرات للمرة الأولى، بمحض الصدفة، والفرصة التي أعطاها لها مخرج العمل، تامر محسن، لتؤكد نجاحها خلال مشاهدها التي جمعت بين الفنانين منى زكي، ومحمد فراج.

الدور جالي صدفة وكنت مرعوبة

ربما القدر لعب لعبته مع آلاء، التي ذهبت لحضور ورشة كتابة العمل، قبل أن تعتقد أماني نجيب، إنها صاحبة شخصية سارة بالخطأ: «لما دخلت الورشة كنت بستكشف، الأستاذة أماني قالت هي دي اللي عاملة سارة وده كان غلط، لكن أستاذ تامر محسن على طول اسندلي الدور واداني الفرصة دي، وقالي أنت اللي هتعمليه».

حالة من الرهبة انتابت الفنانة الصاعدة: «أنا خايفة من التجربة، وكنت مستغربة، لكن تامر محسن كان مساعدني وبيدعمني أطلع أحسن حاجة، ساعدني إني اتكلم براحة على عكس طبيعتي، ومع الملامح كمان قدرت أقوم بالشخصية، واللي اعتقد البعض إنها أمريكية».

أنا مش أمريكية.. وأصولي من المنصورة

تعليقات عديدة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الفنانة من أصول أمريكية، أو تحمل الجنسية الأمريكية، نفتها خلال حديثها لـ«هُن»: «أنا ولا معايا جنسية، ولا أمريكية، أنا مصرية حتى النخاع، وأصول والدتي من المنصورة، وحتى طريقة كلامي اتدربت عليها، عشان تطلع بالبطء والهدوء ده».

اتهاجمت من الستات بسبب جواز مؤنس

دور الزوجة التي تبارك لزيجة زوجها من غيرها، بل وإقناع الأخرى بالأمر، كان له تأثير واضح على علاقة آلاء بالجمهور الذي يشاهدها للمرة الأولى: «بعد ما كانوا متعاطفين معايا ومع اللي جوزي بيعمله فيا، بدأت اتهاجم من الستات، في التعليقات والرسايل، وبيقولوا إني بروج لفكرة زواج الراجل من زوجة تانية وتقبل مراته، لكن ده الدور مش فكرته ولا دي أنا».

وعن سلبيتها في الموقف، واستمراريته حتى باقي الحلقات: «مقدرش اتكلم خلونا نتفرج للآخر ونشوف إيه اللي هيحصل مع سارة وهنا ومؤنس».

واختتمت الفنانة حديثها بإنها كانت لا تفكر نهائيًا في التمثيل: «الموضوع مرهق نفسيًا ومش سهل، أنا بنتقد نفسي وبقول يمكن عشان أول مرة».