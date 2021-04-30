سلوى عثمان: المفروض الست تتدلع ومينفعش تحب من طرف واحد وتجري ورا راجل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استعرض برنامج «لحظات جريئة»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم، على قناة «القاهرة والناس»، آراء عدد من المشاهير بخصوص «الحب من طرف واحد»، إذ قالت الإعلامية ياسمين الخطيب، إنها لم تحب من طرف واحد أبدا: «جزء من شعوري بالحب إني أحس إن اللي قدامي بيحبني، أنا بحب نفسي، ومش بحب حد أكتر من نفسي، فاللي مش هيهحب ياسمين مش هحبه».

وأوضحت الفنانة القديرة سلوى عثمان، إنها تفضل أن تُحَب من طرف واحد على أن تُحِب من طرف واحد: «ليه أتعذب أنا؟ خليه هو يتعذب، أنا مالي؟.. ساعات الحب بيبقى عذاب، مش بحب أتعذب، اتعذبت قبل كده، وكفاية عليّ كده، حبيت من طرف واحد، ومش عاوز أجربها تاني، أنا شايفة إن الست تدلع وتتحب، مينفعش تحب من طرف واحد وتجري ورا راجل».

سماح أنور: «أنا مقتنعة جدا بالحب ده».. مفيد فوزي: كنت معجبا بميرفت أمين

اما الفنانة سماح أنور فقالت، إنها أحبت كثيرا من طرف واحد: «أنا مقتنعة جدا بالحب ده»، ولم يرضَ الإعلامي مفيد فوزي عن تسمية «الحب من طرف واحد»، قائلا إنه يعتبره إعجاب، فمثلا لا يكون الحب في فترة المراهقة ناضجا، كما أنه كان معجبا بميرفت أمين، ولم يخبرها بحقيقة مشاعره تجاهها.

أما المطرب الشعبي عمر كمال، فقال إنه لا يمانع من الارتباط بفتاة إذا ما أخبرته بإعجابها به، بشرط أن يكون معجبا بها: «لو اتفاهمنا واتكلمنا ممكن أخطب، ولما نتكلم ممكن أقولها خلينا نشوفك، بس لو اللي قدامي مقاليش انت فاضي امتى وعاوزين نشوف بعض مش هكلمها تاني لو روحي فيها.. أنا أخدت خطوة ولو هي مأخدتش الخطوة دي مش هكلمها حتى لو بنام وأقوم بحلم بيها».