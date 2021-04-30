الامارات | «الفجيرة الثقافية» تختتم مبادرة «مكتبة لكل أسرة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفجيرة الثقافية» تختتم مبادرة «مكتبة لكل أسرة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، أول من أمس، مبادرة «مكتبة لكل أسرة»، التي هدفت إلى نشر المعرفة وتعزيز ثقافة القراءة بين أفراد المجتمع في إمارة الفجيرة، تزامناً مع شهر القراءة الوطني، وذلك بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، وخالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتورة وفاء أحمد مديرة المبادرة.

وكرّم الشرقي، خلال الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية بالفجيرة، المؤسسات والشخصيات التي أسهمت في دعم وإنجاح المبادرة، مثل، مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ومعهد الشارقة للتراث، والمكتبة العامة بكلباء، ومركز المسبار للدراسات والبحوث، والدكتورة شهد الحمادي، والباحث خالد جميع، ومريم محمد عيسى، وعبدالله راشد الكعبي، إضافة إلى عدد من المتطوعين.

من جهته، أعرب خالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن سعادته بالإقبال الكبير الذي حظيت به المبادرة من قبِل مختلف فئات المجتمع، مشيراً الى توزيع أكثر من 5000 كتاب من المعارف العامة والكتب العلمية والأدبية والتاريخية المتنوعة إلى 320 أسرة مواطنة ومقيمة.

وقال الظنحاني: «نراهن على الكتاب باعتباره السبيل الأكثر تأثيراً في تشكيل الوعي وتنمية المدارك الثقافية والمعرفية، والنهوض بالمجتمع وتطوّره».

وأوضحت الدكتورة وفاء أحمد أن دعم المبادرة من قبل الجهات الثقافية الفاعلة يكشف مقدار الوعي وتظافر الجهود في إماراتنا الحبيبة من أجل الإسهام في نشر المعرفة، وتحقيق التنمية المجتمعية.

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