الامارات | القرية العالمية تدعم حملة «100 مليون وجبة» برقم جديد في «غينيس»

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية تدعم حملة «100 مليون وجبة» برقم جديد في «غينيس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوّق في المنطقة، من تحقيق رقم جديد في «غينيس» للأرقام القياسية، مقتربة من هدفها في تحطيم 25 رقماً قياسياً احتفالاً بموسم اليوبيل الفضي، محققة 23 رقماً حتى الآن، وتخطط الوجهة لتحقيق رقمين قياسيين جديدين قبل ختام الموسم الحالي. وشهدت الوجهة الترفيهية العائلية، الثلاثاء، تشكيل عبارة «100.000.000 وجبة»، مستخدمة 2500 فانوس رمضاني لتحقق من خلالها لقب «أكبر رقم مصنوع من الفوانيس الرمضانية»، دعماً لحملة «100 مليون وجبة» الوطنية.

وتهدف حملة 100 مليون وجبة إلى توفير الطعام للمحتاجين والفئات المستهدفة في قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا الجنوبية خلال شهر رمضان. ولقيت محاولة تحقيق الرقم القياسي التي قامت بها القرية العالمية استحسان الضيوف، بحيث تم توزيع الفوانيس عليهم كهدية رمضانية مميزة بعد الإعلان عن تحقيق الرقم. وسعت الوجهة العائلية من خلال هذه المحاولة إلى تشجيع ضيوفها للمساهمة في دعم الحملة التي تحمل رسالة نبيلة من الإمارات إلى العالم. وتم عرض لوحات توعوية للحملة بالقرب من اللوحة الفنية التي تم نصبها لتحقيق الرقم لتفصيل كيفية المساهمة للضيوف الموجودين في الموقع من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للحملة.

وتعتبر الأيام الثلاثة المتبقية للموسم، حتى الثاني من مايو 2021، بمثابة الفرصة الأخيرة للضيوف للتمكن من زيارة موسم اليوبيل الفضي للقرية العالمية والاستفادة من الصفقات الرائعة لهدايا العيد، والاستمتاع بأجواء ليالي رمضان المميزة في الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه، وللتأكيد على كون الموسم الخامس والعشرين علامة فارقة في جميع ما يقدمه من تجارب رائعة.

2500

فانوس رمضاني في دعم حملة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

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