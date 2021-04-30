الامارات | أين تذهب.. فنادق في دبي تقدم عروضاً خاصة بشهر رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. فنادق في دبي تقدم عروضاً خاصة بشهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 أبريل 2021

يقدم «فيدا تلال الإمارات» إفطاراً غير تقليدي في مطعم Origins، في الهواء الطلق أو في الأماكن الداخلية. استمتع بروح المشاركة مع مقبلات على الطراز العائلي وخطوط رئيسة تتميز بمزيج فريد من نوعه كل يوم من أيام الأسبوع، بينما تستمتع بالمناظر الخضراء.

كما يمكنك تناول وجبة إفطار تقليدية بلمسة عصرية في مطعم 1IN 3 في Vida Downtown، حيث كميات غير محدودة من المأكولات الشرق أوسطية المفضلة، بما في ذلك المقبلات الساخنة والباردة والسلطات والصاج والشوربات من البوفيه، بينما سيتم تقديم الأطباق الرئيسة بما في ذلك سمك الصيادية والبامية مع لحم الضأن والزبدة الدجاج والشيشبارك وأكثر من ذلك على الطراز العائلي. كما ستكون هناك محطة شواء حية في الهواء الطلق كل يوم من أيام الأسبوع.

ومن المؤكد أن الأجواء الساحرة لقاعة كونستليشن ونوتات العود الحية ستثير إعجاب أصدقائك وعائلتك عندما تدعوهم إلى الإفطار في «العنوان مرسى دبي»، في ركن مخصص للسوشي والكثير من الحلويات العربية التقليدية.

ويقدم «العنوان بوليفارد» قائمة مميزة مستنداً إلى الشعور العائلي والمريح، حيث يعدّ هذا المكان مثالياً لتناول الإفطار العائلي في رمضان. وتضفي النغمات العربية الهادئة أجواء المساء، حيث تتذوق أشهى المأكولات العربية مع مزيج من علم الأحياء العالمي في مطعم The Restaurant في «العنوان بوليفارد».

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