الامارات | «كوفيد-19» تطيح بمهرجان «بورنيننع مان» للعام الثاني

شكرا لقرائتكم خبر عن «كوفيد-19» تطيح بمهرجان «بورنيننع مان» للعام الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألغي مهرجان «بورنيننع مان» الأميركي للعام الثاني على التوالي، بسبب جائحة «كوفيد-19»، على ما أفاد منظمو هذا الحدث، الذي يحتفي بالثقافة البديلة، وتشهده سنوياً صحراء نيفادا، معلنين أنه سيقام مجدداً في 2022.

وقالت مديرة المهرجان، ماريان غودل، في مقطع فيديو: «بالنسبة إلى سنة 2021، نعرف أن الحاجة إلى الالتقاء لم تكن يوماً بهذه القوة، وبناء مجتمع هو ما يتقنه روّاد المهرجان، لكننا ندرك أيضاً أن الجائحة لم تنته».

من هذا المنطلق، قرر منظمو هذا المهرجان السنوي الكبير إلغاء دورة 2021، التي كان من المقرر أن تقام من 26 أغسطس إلى الثالث من سبتمبر، بعدما اتخذوا قراراً مماثلاً العام الفائت. وبعدما كان في بداياته مجرّد نشاط فني أصبح «بورنيننغ مان» مهرجاناً منظماً تبلغ موازنته السنوية 45 مليون دولار

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