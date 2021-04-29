نيللي كريم تكشف أسباب طلاقها لأول مرة: أنا نكدي أجنبي مش مصري.. وده أوحش

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نفت الفنانة نيللي كريم، وجود عنف زوجي بينها وبين زوجها في علاقتهما التي استمرت طيلة 11 عاما، ولكن لم يكن هناك تفاهم فيما بينهما، «فات 6 سنين من الأنفصال واتصالحنا، وكان بيننا حاجات كتير مختلفة، وفيه بيننا ولاد».

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة» والذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي والمذاع على فضائية «القاهرة والناس»، أن النكد الذي كانت تمارسه على زوجها الماضي كان «النكد الأجنبي»، وتراه أسوأ من «النكد المصري»، «بيكون النكد ده عبارة عن سكوت، وباخد القرار فجأة وبعديها تكون النتيجة، وأنا اللي طلبت الطلاق».

وأوضحت أنها استمرت طيلة 6 سنوات بدون زواج ولم تدخل في أي علاقة عاطفية، وهو الأمر الذي لم يؤثر عليها إطلاقا لانشغالها بأبنائها وعملها فقط، «ربنا بيشيل من حته ويحط في حته، وكل واحد واخد الـ24 قيراط».

وأكدت أنها عملت في لجان التحكيم بالعديد من المهرجانات الفنية كمهرجان «فانيس» ومهرجان القاهرة السينمائي، «لجان التحكيم بيكون فيها فنانين صغيرين معملوش حجاات كتير، وصحفيين، وبيحطوا من كل نموذج شخص».

وتابعت: «الفنان ممدوح إسماعيل من الشخصيات المثيرة جدا في التعامل وأنا بحب أسمع أرائه وهو فنان مثفف جدا وغاضب على السينما الحالية وعنده حق، وعندنا بيكتبوا للنجم أو النجمة والسيناريوهات بقت متفصله على النجم، وبحب أتفرج على الأفلام الأبيض والأسود وأفلام الكارتون، لأني بحب النهايات السعيدة».