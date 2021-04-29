من غير رش.. 6 طرق طبيعية للقضاء على الناموس

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع دخول فصل الصيف ينتشر الناموس، وهي أكثر الحشرات إزعاجا بسبب لدغتها القوية والتي تسبب في بعض الأحيان أضرار بالجلد، لذلك يرغب الجميع في التخلص منه وفي نفس الوقت دون استخدام المبيدات والكيماويات الضارة في الرش للقضاء عليه، وأيضًا تؤثر بشكل سلبي عليه.

وتوجد بعض الطرق الطبيعية التي يمكن استخدامها في القضاء على الناموس بدلًا من الكيماويات والرش.

النعناع

يتميز النعناع بالرائحة القوية المميزة التي تتنشر بقوى وسرعة في الجو، ويمكن جمع أوراق النعناع الأخضر أو حتى الأوراق المجففة، وحفظها في أكياس ورقية وتعلق على النوافذد ومداخل البيت، من الطرق السهلة التي تمنع دخول الناموس.

الليمون بالقرنفل

يمكن وضع وحدات من القرنفل المميز برائحته النفاذة، ووضعه في أنصاف ثمرات الليمون، ووضع هذا الخليط على النوافذ ومداخل الشقة أيضًا لطرد الناموس بشكل فعال.

الريحان

يمكنك وضع أوراق الريحان على نوافذ الغرف ومداخل البيت، وتركها على الشرفة لمنع دخول الناموس للبيت.

الينسون

أيضًا الناموس من المواد الطبيعية الذي يستخدم في طرد الناموس، لأن رائحة الينسون نفاذة وقوية ويمكن نثره في أرجاء المنزل أو زرعه في قصاري عند المداخل والنوافذ لطرد الناموس.

ورق اللورى

ورق اللوري أيضًا يساعد في منع الناموس من الاقتراب من المنزل ويساعد على إبقائه بعيدًا عنه.

اللافندر

يمكنك تجفيف أوراق اللافندر ذي الرائحة القوية، ووزعيه في أوعية الزينة الصغيرة في مختلف أرجاء المنزل، بالإضافة إلى قدرته على طرد الناموس من المنزل يمكن استغلاله كمعطر للجو، نظراً لرائحته العطرية الجميلة.

خطر لدغة الناموس

وكانت أخصائية الأمراض الجلدية لاريسا أليكسييفا، أوضحت في مقابلة مع راديو «سبوتنيك» إنه غالبًا لا يعاني الناس من مشكلة مع لدغة الناموس إلا إذا حدثت في أماكن حساسة من الجسم مثل العيون والجفن، حيث يمكن أن تسبب ضعفا وتورما واضطرابا في الوعي وعلامات صدمة أخرى.