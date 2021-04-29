رد فعل مثير من زوجة جمال حمزة على خطوبته على إعلامية شهيرة.. «عملت زيه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من عدم إعلانه الانفصال عن زوجته، رشا بدر عبدالسلام، فاجأ جمال حمزة، لاعب نادي الزمالك السابق، متابعيه عبر حسابع الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بخطوبته من الإعلامية جهاد عرابي، المهتمة بالشأن الرياضي المحلي.

وشارك «حمزة» بصوة من الخطبة، ظهر خلالها بصحبة الأخيرة في احتفال بسيط بالمنزل، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقًا: «جوجو».

رد فعل رشا بدر

ولم تخرج زوجة اللاعب، حتى الآن، تعلن انفصالهما، أو حتى ترد على الأمر بشكل مباشر، على غير عادتها، حيث عُرفت بردودها القوية، والتي توثقها في مقاطع فيديو وبث مباشر، وتشارك بها متابعيها؟، إلى أن جاء رد فعلها تجاهل تمامًا للخبر، دون التعليق عليه في البداية، ثم قامت بحذف صوره عبر حسابها الشخصي على «الإنستجرام».

ثم جاءت برد فعل، وهو إعلان خطبتها هي الأخرى، من خلال خانة الحالة الاجتماعية الخاصة بعا عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»، مدونة: «مخطوبة»، على الرغم من أن الانفصال عن جمال حمزة لم يُعلن بعد حتى الآن.

جمال حمزة لم يعلن طلاقه من رشا

وعلى الرغم من إعلان خطوبتهما، فإن اللاعب السابق، لم يعلن انفصاله عن زوجته رشا بدر عبد السلام، التي تصدرت محركات البحث عبر الإنترنت خلال الأشهر الماضية، بعد شائعة طلاقها، حيث نفت الشائعة حينها، لـ«هن» ساخرة: «هتطلق منه وأجيب محلل عشان أرجعله تاني، لأنه حبيب عمري».

ونوهت زوجة اللاعب، إلى أنهما منذ زواجهما في 2015، انفصلا مرتين، ثم عادا في النهاية في شهر يناير 2018: «لو اتطلقنا المرة دي هتبقى التالتة».

من هي رشا بدر زوجة جمال حمزة:

- ولدت في 7 أكتوبر عام 1983، بمحافظة القاهرة.

- تخرجت في كلية النظم والمعلومات، بأكاديمية المدينة، عام 2007.

- تزوجت من جمال حمزة، خلال عام 2015، حيث تم عقد قرانهم برفقة عدد من أصدقائهم المقربين، وتعرف بـ«أوشا».

- مشرفة المجموعة المغلقة للفتيات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي تعرف باسم «حد شاف جوزي».