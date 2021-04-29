خبير أوبئة يكشف موعد ذروة الموجة الثالثة لكورونا.. وإليك نصائح الحماية من الإصابة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

ضربت الموجة الجديدة من كورونا البلاد بشكل سيء للغاية، وارتفعت أعداد الإصابات بشكل ملحوظ على مدار الأيام الأخيرة، حيث تخطينا تسجيل ألف إصابة يوميًا، الأمر الذي ينذر بموجة أكثر شراسة، الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة حول موعد ذروة الموجة الثالثة لكورونا.

في هذا الإطار حذر الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، من تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا خلال شهر رمضان، بعد أن تخطت الألف إصابة مؤخرًا، مشيرًا إلى أنها قد تصل إلى 1200 .

وتوقع عنان، خلال منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بأن ترتفع أعداد الإصابات لتنتشر بشكل أكبر، موضحًا أنه في حال الزيادة وانتشار متحور للفيروس في مصر على غرار، قد نشهد ارتفاعًا يصل إلى الضعف.

وأكد أننا مازلنا لم نصل إلى قمة الإصابات، متوقعًا الوصول لها في الفترة بين ٨-١٤يوم، على أن تنكسر الموجة تتكسر بعد ٥-٦ أسابيع .

وأشار إلى أن الاصابات وصلت لدرجة كبيرة وأن القدرة الاستيعابية بدأت تتأثر، متوقعًا أن تشهد الفترة القادمة إجراءات حكومية للسيطرة على الوضع.

وحول الوقاية من الموجة الثالثة وتفاديها، استعرض الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، مجموعة من النصائح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صحتك بالدنيا، كانت كما يلي:

- استخدام الكمامة عند التعامل مع أفراد الأسرة حال وجود عدوى أو احتماليتها.

- تطهير الأيدى بالماء والصابون أو المطهرات الطبية، مع الابتعاد الاجتماعي في الأسانسير أو العمل أو الشارع.

- على مرضى الربو الشعبي وحساسية الأنف الانتظام في تناول العلاج، وجلب البخاخات الموسعة للشعب حال خروجهم للشارع.

- التفاؤل وعدم التوتر، حفاظًا على المناعة.

- التغذية الجيدة لتعزيز المناعة، وشرب الماء بوفرة، فالعطش يقلل من التركيز ويزيد من الحساسية.

- تهوية البيوت والمكاتب بفتح النوافذ والأبواب 3 مرات يوميًّا، فلقد ثبت فعليًّا أن التهوية تقلل من تركيز وتواجد كورونا في الأماكن المغلقة، وأن غياب أو سوء التهوية يعد عاملا مشتركا في أغلب حالات الإصابة.

- النوم مبكرًا، ما لا يقل عن 8 ساعات، وعدم السهر، لتعزيز الذاكرة والمناعة.

- الحصول على 15 دقيقة من أشعة الشمس يوميًّا صباحًا أو عصرًا.

- ممارسة الرياضة لتعزيز المناعة وتوفير المزيد من الأكسجين والتغذية للمخ، وإن تعذر ذلك فالمشي من أفضل أنواع الرياضة، وهناك علاقة بين عدد خطوات المشي والوقاية من أمراض العصر.

- تطعيم الإنفلونزا الرباعي، خاصة المسنين وذوي الأمراض المزمنة، والحوامل، والأطقم الطبية.

- ضرورة تطعيم المسنين وذوى الأمراض المزمنة بلقاح كورونا المتوفر مجانًا لهم.

- علاج أي مصاب في الأسرة تحت إشراف طبي متخصص، وعدم الاعتماد على وصفات عبر النت، أو الأصدقاء