فتاة تزعم تشوه وجهها بسبب عملية «فيلر شفايف»: ملامحي مبقتش واضحة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت فتاة عبر حسابها الذي يحمل اسم «نينو نادين» على تطبيق «تيك توك» مقاطع فيديو صادمة لها بعدما تعرضت لإجراء حقن الـ«فيلر»، بطريقة خاطئة أدى إلى تشوه شكل شفايفها، حسب زعمها.

وظهرت الفتاة في مقطع فيديو، داخل سيارتها وهي تنصح الفتيات بعدم إجراء هذه العملية التجميلية: «بقول لكل بنوتة بتحبني.. بلاش تعملي فيلر خالص.. ادعولي يا بنات ادعولي بجد.. وشي باظ وملامحي مبقتش واضحة».

وفي مقطع فيديو آخر ظهرت من خلاله وهي تطمئن متابعيها في رحلة بحث عن دكتور يساعدها في إزالة الـ«فيلر»: «بشكر كل بنوتة وكل حد بعت يطمن عليا.. أنا بدور على دكتور فلاتر.. قصدي دكتور شاطر.. يشيل الفلتر دا.. قصدي يدوب الفيلر دا وبإذن الله أكون بخير متقلقوش».

@ninonadin الصوت الأصلي - Nino Nadin

ويبدو أن «نادين» وهي صاحبة الحساب، اعتادت نشر مقاطع فيديو الأزياء الخاصة، وبدت من خلالها بشكل منمق ومتناسقة.

@ninonadin ##طنط حقنةالصوت الأصلي - Nino Nadin

آية أصيبت بـ غرغرينا في الشفايف بسبب الفيلر

يذكر أنه في بداية شهر مارس الماضي، تعرضت فتاة أخرى تدعى «آية» إلى الإصابة بـ«غرغرينا في الشفايف» بعدما قصدت أحد مراكز التجميل، لإجراء «فيلر الشفايف»، وانتهت العملية بالفشل وأصيبت بالغرغرينا.

«الدكتورة حقنتلي أول حقنة فيلر.. واتفقت معايا أجيلها قبل ما أسافر بـ3 أيام»، هكذا بدأت «آية» تروي تفاصيل ما حدث معها، وفي الموعد المتفق عليه في الجلسة الثانية كانت الصدمة التي اكتشفتها الفتاة العشرينية «وأنا باخد الحقنة التانية.. وجعتني جدًا وفضلت أصرخ.. وكان في زرقان عند شفايفي.. وهي الدكتورة قالتلي عادي الشكة بتوجع»، استمعت الفتاة العشرينية لحديث الطبيبة، واعتقدت أن ما يحدث كان أمرًا طبيعيًا.

وبعدما عادت «آية» إلى منزلها تزايدت عليها الأعراض: «لما روحت الوجع زاد جدًا والزرقان.. فضلت اتصل كتير جدًا مردتش عليا خالص»، وكان الحل لها أن تحصل على «حقنة تذويب الفيلر»: «قالتلي إحنا هندوب الفيلر.. وخدت في أول جلسة حوالي 30 شكة وجلدي كان بيتفتت تحت إيديها.. قالتلي إحنا بنسلك الأوردة عشان الدم يوصل».

وحررت «آية» محضرا في قسم شرطة شيخ زايد، ضد الطبيبة، وحمل رقم 646، كما أفاد التقرير الطبي الخاص بها، أنه سيتم إزالة 3 سنتيمترات من الشفايف: «هتحول برضو للطب الشرعي.. وهعمل عملية لإزالة الجزء الميت حوالي 3 سم وبعدين هعمل ترقيع للشفايف.. وهفضل عايشة بعاهة مستديمة».