طريقة عمل سمك فيليه.. حضريه في المنزل طعم أحلى ومجهود أقل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل سمك فيليه من الوصفات التي يمكن تحضيرها في رمضان بوصفة سهلة وبسيطة دون الحاجة إلى مجهود كبير، ويمكنك أيضًا عملها في المنزل بأكثر من وصفة مختلفة دون الحاجة لشرائها من الخارج، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وعرضت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل سمك فيليه، وذلك من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة» ويمكن تحضيرها بخطوات بسيطة من خلال التقرير التالي.

مقادير عمل سمك فيليه

سمك فيليه

فلفل أخضر رومى

مستردة

كركم

عصير ليمون

بصل شرائح

ثوم

2 ملعقة كبيرة دقيق

كمون ناعم

ملح

زيت

طريقة عمل سمك فيليه بالكركم

تبلى السمك بالملح والكمون والثوم وعصير الليمون والكركم و المستردة

قلبى السمك فى الدقيق

اقلى السمك فى الزيت على النار

شوحى البصل والفلفل فى الزيت على النار

أدخلى السمك وخليط الخضار فى الفرن حتى تمام النضج ثم قدميه

سمك فيليه من وصفة الشيف الشربيني

بينما عرض الشيف الشربيني، طريقة عمل سمك فيليه بالصوص الحار، ويمكن تحضيره بخطوات سهلة من خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل سمك فيليه بالصوص الحار

سمك فيليه

بصل

ثوم

ليمون

ملح وفلفل

صلصة طماطم

فلفل حار

شطة هريسة

طماطم مفرومة

بطاطس

زيت

زبدة

كمون

دقيق

أرز للتقديم

طريقة عمل سمك فيليه بالصوص الحار

يتبل السمك بالثوم المفروم والكمون والليمون والملح والفلفل ثم يعفر بالدقيق ثم يقلى في الزيت

تقطع البطاطس حلقات ثم تقلى نصف قلية ثم تنشل من الزيت

تقلب مع الصلصة

على النار ثم يضاف البصل والثوم وتشوح جيدا

ثم يضاف الفلفل الحار والهريسة ويتبل بالملح والفلفل والكمون

طريقة التقديم حسب الرغبة

في صينية كيك توضع البطاطس المقلية مع الصلصة في الأطراف

ثم يوضع السمك المقلي في قاع الصينية

ثم يضاف قليل من الصوص ثم يضاف الأرز

وتقلب الصينية وتقدم ويضاف باقي الصوص الحار على أطراف الطبق