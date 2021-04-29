طريقة عمل كحك العيد الناعم بطريقة اقتصادية بأكثر من وصفة مختلفة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أقل من أسبوعين تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، بعد انتهاء شهر رمضان، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل كحك العيد الناعم، بطريقة اقتصادية على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج «على قد الإيد».

المكونات

كيلو دقيق.

3 كوب سمنة.

سمسم.

سكر بودرة.

ذرة.

ملح.

ثلاثة أرباع كوب لبن دافىء.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة رائحة كحك.

عين جمل.

ملبن.

سكر بودرة.

طريقة عمل كحك العيد الناعم

خلط الدقيق مع الملح والسكر البوردة والخميرة ورائحة الكحك.

تسيح السمن وأضافته للدقيق مع اللبن والماء وتقليب المكونات.

تقطيع العجينة لشكل كرات ونقشها.

حشو بعض الكحك بقطع الملبن أو عين الجمل.

رصه فى صوانى وتركه لمدة ساعة ليتخمر.

إدخاله الفرن حتى النضج وبعد أن يبرد رشه بالسكر البودرة وتقديمه.

كحك بالملبن

المكونات

1 كيلو دقيق أبيض.

نصف كيلو سمن بلدي مُذاب.

كوب ونصف ماء دافئ.

5 ملعقة كبيرة.

سمسم نيء 2 معلقة.

ملعقة كبيرة سكر أبيض.

رائحة كحك.

نصف ملعقة كبيرة خميرة فورية.

الحشو.

نصف كيلو ملبن مقطع.

2 ملعقة كبيرة سمن بلدي.

3 ملعقة كبيرة سمسم.

قطرتين ماء زهر اختياري.

طريقة عمل كحك بالملبن

- في وعاء كبير وعلى نار متوسطة، نضع السمن البلدي حتى يسخن.

- نذيب الخميرة والسكر في الماء الدافئ، ونتركه جانبا حتى يتفاعل وتظهر الفقاعات على سطحه.

- في بولة كبيرة، نضع الدقيق وريحة الكحك، ونقلبهم جيدا.

- نعمل حفرة في خليط الدقيق، ونضع فيها السمسم.

- نصب السمن الساخن فوق السمسم في حفرة الدقيق، ونبدأ بالتقليب بملعقة عريضة حتى تختلط المكونات وتقل درجة حرارة الخليط.

- نفرك الخليط بين كفين اليد حتى يصبح رملي القوام، ونتركه حتى يبرد.

- نضيف خليط الخميرة، ونخلط المكونات مرة أخرى ونعجنها جيداً حتى تتجانس ونحصل على عجينة متماسكة.

نغطي العجين بنايلون، ونتركه في مكان دافئ وجاف لمدة ساعتين حتى يختمر.

- تحضير الحشوة

- في وعاء كبير وعلى نار متوسطة نضع السمن حتى يسخن.

- نرفع السمن من على النار، ونضع فيه السمسم والملبن، ونقلبهم جيداً حتى يتجانسوا.

- نشكل الملبن على هيئة كرات صغيرة، ونرصها في صينية مرشوشة بقليل من الدقيق.

- نشكل العجينة على هيئة كرات متوسطة، ونقوم بعمل تجويف بداخلها.

- نضع كرة الملبن داخل العجين، ونغلقه عليه جيداً.

- نشكل الكحك بالقوالب الخاصة بالكحك، ونرصه في صينية مدهونة بالسمن.

- نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

- نترك الكحك في الصينية لمدة 20 دقيقة ليرتاح ويختمر مرة أخرى.

- ندخل الكحك الفرن لمدة 15 - 20 دقيقة حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي فاتح.

- نخرج الكحك بالملبن من الفرن ونتركه ليبرد.

- نُزين الكحك بالسكر البودرة، ونقدمه مع المشروب المفضل.