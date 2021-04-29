طريقة عمل السمك السنجاري.. متشترهوش من برا وحضريه في البيت

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر السمك السنجاري من الأكلات التي يفضل البعض تناوله في رمضان، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل السمك السنجاري، على طريقة الشيف شربينى، مقدم برنامج الشيف، على سي بي سي سفرة.

المكونات

سمك بوري.

بصل.

ثوم.

جزر.

طماطم.

كرفس.

شطة.

كزبرة خضراء.

ليمون.

كمون.

فلفل حار.

فلفل ألوان.

ملح.

فلفل أسود.

زيت ذرة.

طريقة عمل السمك السنجاري

- فرم ليمون مع بصل وفلفل حار وشطة وجزر وكرات وكرفس وملح وفلفل وثوم وكمون.

- ضعيهم في طاسة بها زيت على النار وقلبيهم حتى يحمر مع ملح وفلفل وعصير ليمون.

- قطعي الفلفل الألوان حلقات والبصل حلقات والطماطم حلقات ورصي الحلقات في صينية فرن مدهونة بالزيت.

- رشي عليهم ملح وفلفل وزيت وضعي السمك المفتوح من البطن على الخضروات في الصينية.

- رشي عليها ملح وفلفل واحشيها بالحشو المعد سابقا وادخلي الصينية فرنا ساخنا حتى تنضج ثم قدميها.

السمك السنجاري البورسعيدي

المكونات

كيلو سمك بوري نظيف.

2 ثمرة جزر متوسطة الحجم مبشور.

2 بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

ثمرة طماطم كبيرة مقطعة إلى مكعبات متوسطة الحجم.

½ ثمرة فلفل أخضر متوسطة الحجم، مقطعة شرائح رفيعة.

½ ثمرة فلفل أحمر متوسطة الحجم مقطعة شرائح رفيعة.

½ ثمرة فلفل أصفر متوسطة الحجم مقطعة شرائح رفيعة.

قرن فلفل أحمر حار مقطع حلقات.

¼ كوب كزبرة خضراء مفرومة.

¼ كوب كرفس مفروم.

5 فصوص ثوم مقطع شرائح رفيعة.

معلقة صغيرة كمون.

¼ ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة.

¼ ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة زيت عباد شمس.

ملح وفلفل أسود.

طريقة عمل السمك السنجاري البورسعيدي

- تسخين الفرن عند درجة حرارة 220.

- فتح السمك من الرأس إلى الذيل، وتنظيف داخله جيدًا، ثم فرده مفتوحًا في صينية ويترك جانبًا.

- تتبيل السمك من الداخل بالملح والفلفل الأسود ونصف كمية الكمون، ثم رش زيت الزيتون على الوجه.

- على نار متوسطة، تسخين الزيت، ثم إضافة البصل وتقليبه حتى يذبل.

- إضافة الثوم وتقليبه لمدة دقيقة، ثم إضافة الطماطم والفلفل الحار والجزر المبشور والفلفل الملّون. وتقليبه لمدة 5 دقائق.

- إضافة الملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة والزنجبيل وباقي الكمون، والقليل من الكرفس المفروم، وتقليبه.

- رفع الخضار من على النار، ثم إضافة عصير الليمون، وتقليبه.

- تغليف صينية الفرن بورق فويل، ثم فرد السمك في الصينية مفتوحًا.

- فرد الخضار فوق السمك، ثم توزيع باقي الكرفس والبقدونس على الوجه.

- وضع الصينية في الفرن لمدة 30 – 35 دقيقة.

- وضع السمك السنجاري في أطباق التقديم، وتزينها بشرائح الليمون.