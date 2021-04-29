معلومات عن جنا عمرو بعد ظهورها بالحجاب.. «سندريلا الأطفال»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لاقت الصورة التي نشرتها الطفلة جنا عمرو، بالحجاب، إعجاب متابعيها، إذ أنها ظهرت وهي مرتدية «إسدال الصلاة وحجاب» لتجذب الأنظار إليها بجمالها وحسن مظهرها.

«جنا» نشرت الصورةىوهنأت متابعيها ب الشهر المبارك، وأظهرت الصورة تغيرا كبيرا في شكلها، لكن ما زالت محتفظة بجمالها.

ويرصد «هن» في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الطفلة جنا عمرو.

من هي الطفلة جنا عمرو؟

- ولدت جنا في العام 2005، أي أنها تبلغ من العمر نحو 16 عامًا.

- اكتشفها المخرج أكرم فريد، أثناء مشاركتها في برنامج «ستار صغار»، الذي كان يعرض على قناة «أبو ظبي».

- ذاعت شهرة «جنا» حين قدمت برنامج «الليلة مع جنا» الذي كان يذاع على قناة «الحياة» واستضافت عدد من النجوم معها بينهم الفنان صلاح عبدالله.

- شاركت بعد ذلك الطفلة جنا في عدد من الأفلام السينمائية منها «سامي أكسيد الكربون» مع الفنان هاني رمزي، «مستر أند مسز عويس» مع الفنان حمادة هلال، «حصل خير» مع الفنان سعد الصغير، «كلبي دليلي»، «توم وجيمي» و«خطة جيمي».

- انتقلت بعد ذلك «جنا» إلى الدراما وشاركت في بعض المسلسلات منها «الشوارع الخلفية»، و«جنا في بلاد العجايب»، و«حاميها حراميها»، و«لهفة».

- حازت «جنا» على لقب «سندريلا الأطفال»، لموهبتها في التمثيل وجمالها الذي جذبت به أنظار جمهورها.

- تحرص جنا عمرو على مشاركة متابعيها بصور ولقطات من حياتها اليومية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ويتابعها عليه قرابة 300 ألف مشترك.

- تمتلك جنا عمرو قناة على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، باسم «جنا وياسين» تعرض عليها فيديوهات لها عددها محدود.

- وحين نشرت «جنا» صورتها بالحجاب، تفاعل معها متابعوها في التعليق لها وتهنئتها بشهر رمضان.