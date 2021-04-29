سمية الخشاب ترد على رامز جلال: لسانك عايز قطعه (صورة)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت اليوم الفنانة سمية الخشاب، ضيفة في حلقة برنامج «رامز عقله طار» لتكون ضحية اليوم في مقلبه، الذي يدور حول استضافة الفنان في مدينة الملاهي بالسعودية ويدخل في مغامرة بين الألعاب الخطرة.

وعلقت الفنانة سمية الخشاب عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عقب إذاعة الحلقة قائلة «استمتعت بالحلقة يا رامز بس لسانك عايز قطعه.. ربنا يهديك».

وتفاعل معها متابعوها في التعليق على صورها «عسل يا قلبي والله.. أنا زعلت جدا من لسانه والتريقه السخيفه منه.. كنتي منورة.. كنتي مبهجه وقمر اوي مشاء الله».

وفي بداية الحلقة غازل الفنان رامز جلال، الفنانة سمية الخشاب، قائلا: «استكاوزاية، معانا وحش إسكندراني صعب تلاقي زيه تاني، الجسم بلطي والوسط لباني، كيرفي، وآه ياني.. معانا ومعاكم بطروخ الفن، بقلويظ الغناء.. سمية الخشاب».

لكنه أيضًا سخر منها قائلًا: «ملكة الشرابات الفيليه، إيه يا سوسو اللبس المعفن اللي أنت لابساه ده، بقى دي واحدة بتفهم في الموضة؟! ده أنت ليلتك سودة».

وعلق الفنان رامز جلال أيضًا على تسريحة شعرها، قائلًا: «يا نهار أسود، دي تسريحة مها صبري في بين القصرين، وبعدين أيه لون شعرك ده؟! ده الشعر الكركديه، ده ميتصبغش عند كوافير، دي بتروخ تصبغه عند عطار».

رامز عقله طار

ويظل موعد برنامج رامز جلال رمضان 2021 على قناة «MBC مصر»، ثابتًا بعد سنوات من ارتباطه بذلك الموعد، ويحمل البرنامج هذا العام اسم «رامز عقله طار»، حيث صورت أحداث المقلب داخل مدينة ملاهٍ في المملكة العربية السعودية.

واستضاف رامز جلال، هذا العام خلال برنامجه عدد كبير من الفنانين، من بينهم، الفنانين محمد هنيدي، وأحمد حلمي، وحمادة هلال، وكريم عفيفي، ونسرين طافش، واللاعبين محمود عبد الرحيم «جنش» حارس مرمى نادي الزمالك، ومهاجم النادي الأهلي مروان محسن، والفنان حمادة هلال، وطارق يحيى، والفنان معتصم النهار، ورمضان صبحي، والفنان كريم عفيفي نجم مسرح مصر، والفنانة نسرين طافش، ومؤدي المهرجانات حمو بيكا، فضلًا عن الفنان محمد هنيدي وأحمد حلمي.