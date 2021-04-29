نيللي كريم: أول زيجاتي كانت بعمر الـ17.. «لو بنتي عملت كده هقتلها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة نيللي كريم، إن أولى أغنياتها كانت أثناء تنفيذها لفكرة برنامج حمل اسم «هتايه»، وشاركها فيه رامي السكري، وفي إحدى المرات أعطته تلك الفكرة، وأعجب بها حتى بدأ التصوير، ومن هنا بدأت أولى أغانيها ضمن البرنامج.

أولي زيجاتها كانت دون علم من عائلاتها

وأضافت «كريم»، خلال استضافته ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي والمذاع على فضائية «القاهرة والناس»، أن أولى زيجاتها كانت دون علم من عائلتها، وهي بسن الـ17 عاما، وفي حال علمت أن ابنتها قامت بذلك ستقتلها، «أنا عن نفسي مش ندمانة أني اتجوزت وخلفت منه أحلى ولدين كريم ويوسف، وأهلي رفضوا لأني صغيرة مش علشان الشخص».

مسكت دركسيون العربية وقلبت العربية

وأوضحت أنها صارحت أخيها بذلك أثناء عودتهما من محافظة الإسكندرية وقال لها «أنا هقتله»، «إدراك بنت في عمر الـ17 سنة، خفت لحسن يعمل كده فعلا، وبعدين مسكت دركسيون العربية وقلبت العربية 8 مرات في الصحراء، ومبقاش فيه عربية، وهو أتخض من رد فعلي لأني جريئة، وولادي بيسمعوا الكلام ده لأول مرة».

رفضت الكثير من عروض الزواج التي قدمت لها

وأكدت أنها رفضت الكثير من عروض الزواج التي قدمت لها، حيث أنها دائما ما تسعى أن يتواجد الحب في العلاقة حتى يتم الزواج، «مفيش راجل عنده كلمه، والرجولة مواقف ووعد وكلام وتصرفات، وفيه كلام رجالة ورجالة أي كلام».