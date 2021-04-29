قبل حلقتها في شيخ الحارة.. لقطات من حياة نيللي كريم: كرهت الرجالة وأمي لطمت لما اتجوزت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعتبر الفنانة نيللي كريم، الضيفة رقم 17 على برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، تقديم المخرجة إيناس الدغيدي، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، في تمام الساعة 6:25 دقيقة مساءً، وستتحدث خلال الحلقة عن كواليس في حياتها الأسرية والعاطفية ومشوارها الفني.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، لقطات من حياة الفنانة نيللي كريم.

كانت الفنانة نيللي كريم، تحدثت خلال استضافتها في برنامج «السيرة»، المذاع على قناة «دي إم سي»، عن كواليس طفولتها إذ قالت: « مكنتش بحب لعب العيال، اتحرمت في طفولتي من الشقاوة، أنا مصرية مش خواجايه».

وعن طفولتها قالت نيللي: «كنت بزوغ من المدرسة في روسيا مع صحابي في الفصل ونروح السينما ونأكل آيس كريم، واتعلمت من الروس الالتزام والثقافة والصبر».

نيللي كريم: أمي لطمت بالروسي لما اتجوزت

تحدثت الفنانة عن كواليس علاقتها بوالدتها ذات الجنسية الروسية، قائلةً: «علاقتي مع ماما ساعات نغضب من بعض ساعات نبقى كويسين، وأنا 17 سنة قررت أتجوز من غير ما أهلي يعرفوا وروحت قولت لماما أتجوزت، لطمت بالروسي واتجوزت بعد وفاة والدي بـ 6 شهور، وكان الفرق بيني وبين زوجي 10 سنين، واستمر 9 سنين وتاني جوازة كانت بسرعة».

لا أغضب من وصف الجمهور لأعمالي بـ«النكدية»

أوضحت الفنانة نيللي كريم، أنها معظم الوقت لا تشعر أنها أم لأبنائها بسبب وجود والدتها والتي تعتبر أم لها ولأبنائها أيضًا، مشيرة إلى أنها لا تشعر أنها أم حينما تجلس وتحاور أبنائها، خاصة أنَّهم كبروا وأصبحوا شباب، لافتة إلى دور والدتها في تربية أبنائها ومساعدتها في تربيتهم لأنَّها كانت صغيرة في السن عند إنجابهم.

كرهت الرجالة.. وحبي الأول هو البالية

وكانت صرحت الفنانة نيللي كريم، خلال لقاءها في برنامج «السيرة»، إنها مصرية جدًا، مضيفةً: «كل فترة ليها جنونها، وأحلى حاجة جاتلي في الدنيا أولادي، ومفيش فرق بين حب الطيش وحب النضج، الاتنين كنت مجنونة فيهم، والجواز قسمة ونصيب وملهوش كتالوج وزي البطيخة يا تطلع حمرا يا قرعة، مش عاوزة أتجوز وكرهت الرجالة وقررت أعيش لنفسي، مفيش أحسن من حب الذات».