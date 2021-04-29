كيف تغيرت ملامح جنا عمرو من الطفولة إلى المراهقة: بالحجاب في رمضان (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لفتت الطفلة جنا عمرو، الأنظار إليها بعد ظهورها مؤخرا في صورة بالحجاب، والتي جعلت متابعيها يتوقعون أنها أصبحت محجبة، بعدما أصبح عمرها 15 عاما، وعرفت بجمالها ورقتها خلال مشاركتها في عدد من الأفلام والمسلسلات.

أحدث ظهور لجنا عمرو في رمضان

وبالتزامن مع الشهر الكريم، نشرت جنا عمرو صورة لها بالفانوس وإسدال الصلاة، وهي محجبة، وأظهرت الصور تغيرا لافتا في شكلها، وجاءت معظم تعليقات الجمهور بشأن تغيير شكلها من الطفولة إلى المراهقة، وبداية مرحلة الشباب.

ولدت الطفلة جنا عمرو عام 2005، وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية والأفلام، ومن بينها «سامي أكسيد الكربون»، «مستر أند مسز عويس»، «حصل خير»، «كلبي دليلي»، «توم وجيمي» و«خطة جيمي».

جنا عمرو في مناسبات مختلفة

قدمت جنا عمرو كذلك العديد من المسلسلات، ومن بينها «الشوارع الخلفية»، و«جنى في بلاد العجايب»، و«حاميها حراميها»، و«لهفة».

وتحرص الطفلة جنا عمرو على مشاركة جمهورها دوما بصور ولقطات من حياتها اليومية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والذي يتابعها عليه أكثر من 200 ألف مشترك، وجميعهم معجبين بالتغير في الشكل الذي تشهده الطفلة الشقراء جنى عمرو.

جنا عمرو في طفولتها

وعرفت الطفلة جنى عمرو بأدواها المختلفة، وموهبتها في التمثيل وبراءة ملامحها الطفولية، ما جعلها تشارك في العديد من الأفلام، ومنحها الجمهور لقب «سندريلا الأطفال».

وللمثلة جنا عمرو، قناة على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، تعرض عليها فيديوهات لها عددها محدود.