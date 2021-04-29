7 آثار جانبية لقاح كورونا تشبه أعراض الفيروس.. هل من بينها فقدان الشم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تلقى أكثر من مليار شخص حول العالم جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، وقد يعاني البعض من الآثار الجانبية لجرعة اللقاح والتي وجد أنها قد تتشابه مع أعراض الإصابة بكورونا، ما يسبب الخلط بينهما، فبحسب موقع express هناك سبعة من الآثار الجانبية "من السهل" الخلط بينها وبين المرض الفيروسي.

وللمساعدة في الفصل بين الاثنين، قام الباحثون وراء تطبيق ZOE COVID Symptom Study بتحليل البيانات الخاصة بأكثر من مليون مساهم قاموا بتسجيل تلقيهم اللقاح في التطبيق، من هذا المنطلق، تمكنوا من إلقاء نظرة تفصيلية على تأثيرات وتأثير اللقاحات ومقارنتها بأعراض كورونا.

وفقًا للفريق، فإن الآثار الجانبية للقاح التي يسهل الخلط بينها وبين أعراض COVID-19 تشمل:

-إعياء

--صداع الرأس

-حمة

--قشعريرة

-آلام العضلات أو المفاصل

--إسهال

-الشعور بالغثيان.

-أوضح باحثو التطبيق أن هذه الأعراض تبلغ ذروتها بعد 24 ساعة تقريبًا من تلقي جرعة اللقاح وتستمر لمدة يوم أو يومين، لافتين إلى أنه عادةً ما يستمر اللقاح بعد التأثيرات لفترة قصيرة من الوقت، ويختفي في غضون يوم أو يومين.

-ونصح الباحثون بأنه إذا كنت لا تزال تشعر بالتوعك بعد عدة أيام من تلقيك للجرعة، فيجب عليك عزل نفسك وإجراء اختبار للتحقق مما إذا كان لديك كورونا.

-كما أوضحوا، فإن فقدان حاسة الشم (فقدان الشم) والسعال المستمر ليس من آثار اللقاح، ولكنهما من أكثر العلامات شيوعًا لكورونا، مشددين على ضرورة أنه في حال ظهور أي من هذه الأعراض، فمن المهم عزل نفسك وإجراء اختبار في أسرع وقت ممكن.

-يجب عليك أنت وأي شخص تعيش معه البقاء في المنزل وعدم وجود زوار حتى تحصل على نتيجة الاختبار - فقط اترك منزلك لإجراء الاختبار.

-وفي حال ظهور الأعراض مرة أخرى بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، فوفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، إذا ظهرت عليك أعراض فيروس كورونا مرة أخرى، فيجب عليك عزل نفسك على الفور وإجراء اختبار PCR.