كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 أبريل 2021 04:36 مساءً - تتعرّض غالبية النساء لمحاولات فاشلة عند اختيار قصّة الشعر المناسبة لهُنَّ، وعندما يتعلق الأمر باختيار قصة شعر جديدة، فإنَّ شكل وجهك هو أحد أهم العوامل التي يجب مراعاتها؛ حيث تحديد شكل قصة الشعر المناسبة لوجهك تُظهر جماله وتخفي عيوبه. ولاختيار القصة المنُاسبة التي تبرز جمال وجهك، بخاصّة إذا كنت من صاحبات الوجه المستطيل، لا تتردّدي في اعتماد إحدى قصّات شعر للوجه المستطيل، التي اختارها لك "الخليج 365.نت" لتسطعي جمالاً وجاذبية.



موديلات قصات شعر للوجه المستطيل

أجمل موديلات قصات شعر للوجه المستطيل

ابرزي ملامح وجهك المستطيل، واختاري إحدى القصات التي تُناسبه وتمنحك إطلالة ساحرة وجذّابة.



قصات شعر البوب القصير

قصات شعر البوب القصير للوجه المستطيل

لاقت قصة البوب رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة، فهي تُناسب الوجه المستطيل. لذلك، إذا كنت تبحثين عن الأناقة بإطلالة تخطف الأنظار، ما عليكِ سوى اختيار هذه القصّة التي يُمكنها أن تجعل شعرك يبدو كثيفاً، كما ستجعل جهك أكثر توازناً. اعتمدي هذه القصة التي ستمنحك جاذبية لا توصف وسحراً رائعاً يجعلك متميزة بين النساء، واكثر ما يُميزُها أنَّها تتلائم مع الوجه المستطيل.

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قصات شعر الكاريه المتساوي الأطراف

قصات شعر الكاريه المتساوي الأطراف تبرز جمال الوجه المستطيل

إذا كنتِ تبحثين عن قصة شعر عصرية، فلا يوجد شيء أكثر جاذبية من قصة الشعر الكاريه، التي لا تزال صيحة رائجة وتتميز بالعصرية والبساطة والنعومة، وهي الخيار الأمثل لصاحبات الوجه المستطيل اللواتي يبحثن عن ستايل ولوك مختلف. وتأكدّي، أن هذه القصة ستمنحك إطلالة أنيقة ومميزة. وتتميز بعمليتها وبساطتها، ويُمكنك تعزيز جمال هذه القصة عبر إعتماد التسريحة المالسة أو المموجة.

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قصات شعر الكاريه الديجراديه

قصات شعر الكاريه الديجراديه تناسب الوجه المستطيل

تُعتبر واحدة من القصات المُميزة، وتُعد من قصّات الشعر الرائجة جداً، وستجعل هذه القصَّة وجهك أكثر أنوثة وجاذبية، كما تُناسب اللواتي يملكنَّ شعر خفيف لأنَّها تًعطي كثافة شكلية للشعر، ويمكنك تنسيق معها تسريحات الشعر المنسدلة من مالسة أو مموّجة لإطلالة جذابة. تألقي بلوك عصري رائع مع هذه القصة التي ستمنحك إطلالة مشرقة ولافتة، ونسّقي معها تسريحة الشعر المالس أو المموج واسطعي جمالاً وإشراقاً.

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قصات شعر المُدرَّج الطويل

قصات شعر المُدرَّج الطويل لإطلالة ساحرة لذوات الوجه المستطيل

تُعتبر من أجمل قصات الشعر الطويل التي تُعطي مظهراً جمالياً لشكل الشعر، وتجعل الوجه أكثر أنوثة وجاذبية، ومناسبة جداً خاصة لصاحبات الشعر الخفيف لأنها تُعطي الشعر كثافة من خلال تدرُّج الطول من أقصر لأطول بشكل لطيف، وتتناسب مع الوجه المستطيل.



قصات شعر اللوب مع الغرة الأمامية

تُناسب هذه القصة ذوات الوجه المستطيل

إذا كنت تعشقين مواكبة صيحات الجمال، وتتعدَّد أمامك الخيارات لتتألَّقي بإطلالة ساحرة وملفتة للأنظار وأنيقة، فلا تتردي بإعتماد هذه القصة لتحصلين على الإطلالة المثالية التي تطمحين لها، وتشعّي جاذبية وحيوية. لا تتردّدي في تطبيق هذه القصة، لإطلالتك اليومية وللحصول على ستايل عصري ومواكب لأحدث صيحات قصات الشعر، وقد تكون القصة الأكثر تلائماً للوجه المستطيل.



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نصائح للحصول على شعر صحي

كيفية الحصول على شعر صحي

يؤدي تمشيط الشعر مرات عديدة في اليوم إلى إتلاف الشعر وغالباً ما يكسر الشعر الصحي ويخدش فروة الرأس، لذا استخدمي الفرشاة بلطف من أجل التصفيف فقط وليس لتحفيز فروة الرأس.

ليس صحيحاً أنَّ تجديل الشعر وتقطيعه يجعله ينمو بسرعة أكبر، بل يمكن للضفائر والخرز الضيقة أن تلحق الضرر بالشعر.

يمكن أن يؤثر الإجهاد الشديد على الشعر، لذا من المهم التعامل مع التوتر وطلب المشورة الطبية لاستبعاد أي مرض أساسي أو خلل هرموني أو آثار جانبية للأدوية.

يمكن أن تؤدي الصدمة الشديدة إلى داء الثعلبة، وهي حالة من أمراض المناعة الذاتية تتسبب في تساقط الشعر المصطبغ (أسود أو بني أو أحمر أو أشقر)، تاركًا وراءه الشعر الرمادي والأبيض فقط.

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