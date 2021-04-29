أقنعة القهوة لشعر لامع في أسبوعٍ واحد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 أبريل 2021 04:36 مساءً - تكثر فوائد أقنعة القهوة ومنافعها الجمالية خاصة للشعر، فهي إحدى الوصفات الطبيعية التي تعمل على ترطيب الشعر وتنعيمه كما تضاعف قوّته ولمعانه خاصة عند مزجها بمكوّنات أخرى طبيعية.

إليكِ الخليج 365 في ما يلي فوائد القهوة لـ العناية بالشعر وأبرز الخلطات الطبيعية التي تُصنع منها والتي تعود على الشعر بالصحة واللمعان في أسبوعٍ واحد.

فوائد القهوة للشعر

فوائد القهوة للشعر

تكسب القهوة الشعر لمعاناً وبريقاً جذاباً ورائعاً، لا يمكن لأية مادة كيميائية أو طبيعية أخرى أن تضفي لمعاناً للشعر يضاهي اللمعان الذي تضفيه القهوة.

يكسب الشعر قوة وحيوية، ويجعله نضراً وناعماً وذا ملمس حريري.

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قناع القهوة للشعر مع زيت الزيتون

قناع القهوة للشعر مع زيت الزيتون



قومي بتدفئة زيت الزيتون في حمام مائي ثم أضيفي إليه حبيبات القهوة .

اخلطي المكون جيداً ثم طبقيه على شعركِ المبلل ثم قومي بلف شعرك وفروة رأسك بورق السوليفان أو قبعة الاستحمام ثم لفي شعركِ بمنشفة دافئة.

اتركي القناع لمدة نصف ساعة ثم اغسليه جيداً بالماء الدافئ والشامب.

عند الاستخدام المنتظم لهذا القناع سوف يصبح شعرك أكثر كثافة ولامع وأكثر نعومة كما أنه سوف يكون غني بلون القهوة الرائع.

قناع القهوة للشعر مع الحليب

قناع القهوة للشعر مع الحليب

اخلطي ملعقتين من القهوة مع مئة جرام من الحليب جيداً ثم ضعي الخليط في إناء واتركيه حتى يغلي .

ثم أضيفي إلى الخليط الدافئ بيضةً واحدة مع ملعقة كبيرة من عسل النحل الخام وزيت أساسي (أي نوع مفضل لديك).

طبقي الخليط على الشعر وفروة الرأس واتركيه لمدة 15 دقيقة.

سوف تساعد هذة الوصفة علي تغذية الشعر ومنحه لمعانًا طبيعيًا وصحةً وحيويةً.

استخدمي قناع القهوة للشعر هذا مرتين في الأسبوع على الأقل للحصول على نتيجة مضمونة.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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