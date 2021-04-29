المصممون العرب في الحفل الذي تلا الأوسكار.. فساتين رائعة لم تأخذ حقها!

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 أبريل 2021 04:36 مساءً - في الوقت الذي تنافست مواقع التواصل لتضيء على حفل جوائز الأوسكار2021 وفساتين السجادة الحمراء ورأينا نجمات يختلن بفساتين من زهير مراد ورامي قاضي وجورج شقرا، سجل في المقابل حفل vanity fair oscar after party الذي جرى على نطاق ضيق وبعيداً عن الأضواء إطلالات ضاهت حدث الأوسكار بذاته. جرى هذا الحفل بحميمية ولم تتسرب الصور الا بعد يوم من حصوله، ومن أبرز المصممين الذين ألبسوا النجمات لهذا الحفل هم زهير مراد ويليه إيلي صعب وجورج حبيقة.

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النجمة إرين لايم ترتدي للمصمم جورج شقرا -

الصورة من حساب المصمم على انستغرام

من ارتدت للمصمم زهير مراد؟

سارة سمبايو ترتدي لزهير مراد -

الصورة من حساب المصمم على انستغرام

يبدو أن الحفل اتسم بلقاء عارضات ماركة فكتورياز سيكريت اللواتي كن الحدث وأبرزهن جوزفين سكرايفر التي ارتدت للمصمم جوليان مكدونالد وشانينا شايك التي لبست من تصميم أوليانا سرجينكو. أما العارضة سارة سمبايو التي احتفلت مؤخراً بعيدها الأربعين فأطلت في الحفل بجمبسوت راق أسود للمصمم زهير مراد وهو مصنوع من الكريب المطرز بأحجار براقة وينتمي الى مجموعة ما قبل خريف 2020.

ومن جهتها بدت العارضة السمراء جاسمين توكس رائعة الجمال بفستان راق من الكريب المطرز بالذهب للمصمم زهير مراد وهو من مجموعة ما قبل خريف 2020.

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جاسمين توكس وسارة سمبايو وجوزفين سكرايفر-

الصورة من موقع red carpet fashion awards

فستان إيلي صعب لم يأخذ حقه من الأضواء، والسبب؟

جورني سمولت في فستان للمصمم العالمي إيلي صعب -

الصورة من موقع red carpet fashion awards

يبدو أن هناك من ارتأى عدم الظهور على السجادة الحمراء وتوجه رأساً الى السهرة.

إذ تألقت النجمة جورني سمولت بفستان راق شفاف ومزدان بالريش للمبدع إيلي صعب وهي الإطلالة الوحيدة للمصمم خلال الأوسكار ولكنها لم تأخذ حقها بفضل الصور القليلة المسربة للسهرة التي أعقبت الأوسكار.

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وأخيراً من النجمة التي ارتدت للمصمم جورج حبيقة؟

العارضة ويني هارلو في فستان لجورج حبيقة -

الصورة من حساب المصمم على انستغرام

هي العارضة ويني هارلو التي ظهرت بفستان كوتور بنفسجي باستيل يتميز بشق جانبي وبقصة مميزة عند الصدر وهو من مجموعة صيف 2021 للمصمم العالمي جورج حبيقة.

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